台日韓對決！　桃園亞洲職棒交流賽門票9/23正式開賣

▲2025桃園亞洲職棒交流賽宣傳記者會

▲（左至右）韓國KT巫師執行長李浩植、張善政市長、樂天桃猿領隊牧野幸輝及東北樂天金鷲執行役員管理本部長岡田朋城，手持隊徽及賽事主視覺。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日，在桃園登場。市府15日於尊爵大飯店舉辦宣傳記者會指出，9月23日起即可至ibon平台購票。本次賽事邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師與臺灣樂天桃猿同場競技，不僅展現職棒高水準對決，現場還有精彩的啦啦隊表演，歡迎球迷入場體驗國際級棒球盛會。

桃園市長張善政出席活動，感謝東北樂天金鷲事業開發本部長川田喜則，在自己日前率團前往日本仙台拜會期間積極協助，促進雙方棒球更密切交流；韓國KT巫師隊實力堅強，曾拿下韓國全國總冠軍；而樂天桃猿則在桃園深耕多年，與球迷培養深厚情感。本次賽事匯聚三支高水準職棒隊伍同場競技，期盼藉此進一步促進臺日韓城市交流。

▲2025桃園亞洲職棒交流賽宣傳記者會

▲（左至右）韓國KT巫師執行長李浩植、張善政市長、樂天桃猿領隊牧野幸輝及東北樂天金鷲執行役員管理本部長岡田朋城一同揮棒宣告賽事正式啟動。（圖／市府提供）

樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，這場交流賽，促進臺日韓三國友誼及文化交流，除了精彩的棒球賽事，還有各國啦啦隊跨國同台演出，不容錯過，歡迎廣大球迷至樂天桃園棒球場熱情應援，樂天桃猿也將持續深化國際交流，強化球隊實力，提升球迷的觀賽體驗。

東北樂天金鷲執行役員管理本部長岡田朋城指出，相信球場上選手全力以赴的英姿，必將為觀眾帶來熱情與感動，並成為球員們邁向2026年世界棒球經典賽的寶貴經驗。韓國KT巫師執行長李浩植表示，此次交流賽將為亞洲球迷帶來全新體驗，也希望透過比賽讓更多人認識KT巫師隊，促進各國棒球文化交流。

▲2025桃園亞洲職棒交流賽宣傳記者會

▲日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師與臺灣樂天桃猿三支球隊啦啦隊代表，熱情邀請球迷進場觀賽。（圖／市府提供）

樂天桃猿總教練古久保健二指出，感謝市府舉辦別具意義的三國棒球交流賽，不僅促進各國棒球文化交流，並有助於選手球技精進，2026年世界棒球經典賽臺、日、韓為同一組別，這次交流賽可視為賽前重要前哨戰，盼能藉此進一步提升整體棒球環境與發展。

張善政與三球隊代表一同揮棒宣告賽事正式啟動，三國啦啦隊代表也分別以該隊應援曲熱情邀請球迷入場觀賽；桃園市龜山國小、新明國中、平鎮高中及開南大學等四級棒球隊代表也一同參與記者會，展現對賽事的支持與期盼。

體育局表示，「2025桃園亞洲職棒交流賽」完整參賽名單將於10月中揭曉，賽事門票將於9月23日正式開賣，球迷可透過ibon平台購票，票價自400元至1200元不等，市府亦規劃推出「桃園市民贈票活動」，並優先提供弱勢族群，回饋在地鄉親，邀請更多市民進場同樂。

