「跳馬一哥」曾為聖巴黎男子跳馬鍍銀！　教練：篤定賽年度總冠軍

▲台灣「跳馬一哥」曾為聖先前在世界盃挑戰賽斯洛維尼亞站摘金。（資料照／教練林育信提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣男子競技體操跳馬好手曾為聖，本周在法國巴黎登場的世界盃挑戰賽中表現亮眼，於決賽以兩跳平均13.916分摘下銀牌，這也是他本年度在挑戰賽系列中獲得的第二面銀牌。

根據國際體操總會（FIG）賽程，今年共舉辦5場世界盃挑戰賽，本次巴黎站為第4場，曾為聖目前已累計奪得2金2銀，表現堪稱穩定出色。根據FIG規則，選手必須參與全部5站比賽，並挑選其中3場最佳成績計入總排名，方可角逐年度總冠軍。教練林育信樂觀表示，「為聖基本上應該篤定是挑戰賽年度總冠軍。」本系列最終一場將於9月26日在匈牙利舉行，到時也將揭曉年度冠軍得主。

26歲的曾為聖自2023年成都世大運勇奪男子跳馬銀牌後，逐漸在國際體壇站穩腳步。林育信指出，跳馬項目比的正是「心態與穩定度」，而本次巴黎站各國頂尖選手幾乎全員出席，「這場比賽強度非常高」。

在8人決賽中，曾為聖壓軸登場，首跳難度分5.200、執行分8.733，總分13.933；第二跳同樣難度5.200，執行分8.700，總分13.900，兩跳平均13.916分獲得銀牌。

林育信表示，過去曾為聖若被排在最後出賽，常會因壓力過大而失誤，但如今已蛻變為穩定型選手，「今天就算壓軸也毫不動搖，還把其他選手的名次都擠到後面去了」。

接下來的目標則是鎖定明年名古屋亞運，林育信說，現階段就是持續精進動作與穩定性，期盼曾為聖能在亞運完成夢想、再次為台灣摘牌。

關鍵字：跳馬一哥曾為聖林育信巴黎世界盃挑戰賽

