「亞洲貓王」唐嘉鴻下法失誤！　巴黎體操世界盃挑戰賽奪銅

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻重返巴黎參加世界盃挑戰賽。（圖／中華奧會提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻重返巴黎參加世界盃挑戰賽。（圖／中華奧會提供）

記者張靖榕／綜合報導

有「亞洲貓王」之稱的台灣體操好手唐嘉鴻，在法國巴黎舉行的體操世界盃挑戰賽單槓決賽中挑戰高難度動作，雖然下法失誤影響分數，最終仍以總分14.366分奪得銅牌，為台灣再添一面國際賽獎牌。

唐嘉鴻先前於7月底赴日本進行為期3周的移地訓練，整體狀況良好。在昨日的單槓資格賽中，他以難度分6.100、執行分8.666，總分14.766分排名第一晉級決賽。

今日決賽，唐嘉鴻將難度提升至6.700，雖未加入新動作，但在嘗試「後空翻曲體3圈」下法時落地不穩，手觸地導致執行分僅得7.666分。雖總分與地主法國選手同為14.366，但因執行分較低，依規則唐嘉鴻名列第三、獲銅牌。

賽後唐嘉鴻表示，此行原本就設定目標為挑戰更高難度，「儘管有失誤，但還是累積了寶貴的經驗，這才是比賽的目的。」

結束本次賽事後，他將返台調整備戰，包括10月舉行的全國運動會，以及10月19日在印尼雅加達登場的世界體操錦標賽。

此外，在男子雙槓項目中，台灣選手洪源禧壓軸登場，最終以難度分5.700、執行分7.566、總分13.266分獲得第6名，無緣獎牌。

關鍵字： 巴黎體操世界盃挑戰賽唐嘉鴻亞洲貓王

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

睽違5年返格鬥賽場　「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

龍隊止4連敗！3轟灌垮獅隊　鎛銳中繼4局零失分首MVP

快訊／黃筱雯拳擊世錦賽第3金到手！　扳倒美國勁敵喜極而泣

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

台鋼終結悍將4連勝「達標隊史百勝」！洪總淡定回應：再加油

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

