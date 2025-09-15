「亞洲貓王」唐嘉鴻下法失誤！　巴黎體操世界盃挑戰賽奪銅

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻重返巴黎參加世界盃挑戰賽。（圖／中華奧會提供）



記者張靖榕／綜合報導

有「亞洲貓王」之稱的台灣體操好手唐嘉鴻，在法國巴黎舉行的體操世界盃挑戰賽單槓決賽中挑戰高難度動作，雖然下法失誤影響分數，最終仍以總分14.366分奪得銅牌，為台灣再添一面國際賽獎牌。

唐嘉鴻先前於7月底赴日本進行為期3周的移地訓練，整體狀況良好。在昨日的單槓資格賽中，他以難度分6.100、執行分8.666，總分14.766分排名第一晉級決賽。

今日決賽，唐嘉鴻將難度提升至6.700，雖未加入新動作，但在嘗試「後空翻曲體3圈」下法時落地不穩，手觸地導致執行分僅得7.666分。雖總分與地主法國選手同為14.366，但因執行分較低，依規則唐嘉鴻名列第三、獲銅牌。

賽後唐嘉鴻表示，此行原本就設定目標為挑戰更高難度，「儘管有失誤，但還是累積了寶貴的經驗，這才是比賽的目的。」

結束本次賽事後，他將返台調整備戰，包括10月舉行的全國運動會，以及10月19日在印尼雅加達登場的世界體操錦標賽。

此外，在男子雙槓項目中，台灣選手洪源禧壓軸登場，最終以難度分5.700、執行分7.566、總分13.266分獲得第6名，無緣獎牌。