李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

▲U18李楷棋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18李楷棋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃中華隊工具人李楷棋，在本屆賽事表現漸入佳境，不僅在對波多黎各之戰敲出再見安打，打擊率高達3成20、貢獻8分打點，全隊最多，更能勝任外野與游擊「代班」任務，攻守俱佳。最終獲選全明星隊外野手，他坦言「很意外，也很開心」，第一時間想把榮耀獻給一路支持他的家人。

「沒有想過會得到這個獎。」李楷棋直言，自己從小到大並不是最出色的球員，「其實從國小開始打球，成績都不算特別突出，國中時甚至覺得棒球好難，也曾想過放棄。」幸好在父母的支持下，他一路熬過低潮，如今能站上國際舞台，收穫更多自信。

回顧U18世界盃，他說收穫最大的是心態成長。「每一場比賽都比玉山盃冠軍戰壓力還大，但也讓心態和技術都成長。」這次比賽父母特地來到沖繩應援，對他來說更具意義，「他們從小就陪著我，這個獎就是要獻給家人。」

李楷棋從小練過不少位置，除了捕手和一壘手較少練之外，其他角色都能勝任，最喜歡的守備位置是游擊。談到偶像，他不假思索地提到江坤宇以及張育成，他說，「張育成是我們的學長，很開朗，會帶給大家快樂。他回母校練球時，我都會幫他餵球，雖然沒太多機會深聊，但能近距離觀察，真的覺得他超帥，很有美式風格。」

國小時，李楷棋其實最喜歡的運動是跆拳道，但因為一次機緣加入棒球隊，從「快樂打球」開始，逐漸投入專業訓練。從那時候起，他就愛上了穿球衣的帥氣與成就感。如今能站上國際舞台，還成為全明星一員，為自己的高中生涯寫下特別的篇章。

關鍵字： U18李楷棋全明星棒球沖繩

