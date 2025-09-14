運動雲

>

台鋼終結悍將4連勝「達標隊史百勝」！洪總淡定回應：再加油

▲▼台鋼雄鷹拿下隊史百勝。（圖／取自CPBLTV）

▲台鋼雄鷹拿下隊史百勝。（圖／取自CPBLTV）

記者柯振中／綜合報導

中職台鋼雄鷹14日在澄清湖主場對陣富邦悍將，開局由王柏融先馳得點、拿下1分，最終以1：0勝過富邦悍將。除了終止富邦悍將的4連勝以外，同時也是台鋼雄鷹隊史上的100勝。

這場比賽當中，雄鷹投手江承諺對陣悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）。雄鷹一局下半時展開攻勢，曾子祐率先敲出安打，隨後吳念庭、王柏融連續敲安，雄鷹1：0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方對陣的過程中，江承諺前5局未被敲安，並且送出了6次三振、3次保送，表現相當亮眼。雄鷹第6局啟動牛棚，伍祐城接替登板，同樣送出3上3下的好成績。

▼台鋼雄鷹拿下隊史百勝。（圖／取自CPBLTV）

▲▼台鋼雄鷹拿下隊史百勝。（圖／取自CPBLTV）

直到第7局施子謙送出2出局以後，悍將陳真才敲出這場比賽的首安，不過在這個半局，悍將依舊沒能得分。

台鋼陳柏清8局上半登板，蔡佳諺靠著失誤上壘，並且盜上二壘，不過陳柏清最終三振代打林澤彬，化解了危機。9局上半時，戴培峰在2人出局的情況下敲出安打，不過台鋼林詩翔製造出飛球，順利抓下最後一個出局數關門成功。

這場比賽是台鋼雄鷹一軍隊史上的第100勝，也是總教練洪一中帶隊的100勝。對於這次的里程碑，洪一中則是十分淡定，認為就是其中一場勝利，希望接下來再加油。

 
關鍵字： 中職台鋼雄鷹王柏融江承諺洪一中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

【終究忍不住】萌貓伸毛手試探節拍器　被嚇到跟著節奏狂抖XD

熱門新聞

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

2關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

3曾聖恩衝回致勝分　錯愕被趕出場

4大都會索托賽季40轟達陣

5辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

最新新聞

1龍隊4連敗！鎛銳4局好投首MVP

2台鋼終結悍將4連勝！達標隊史百勝

3快訊／黃筱雯拳擊世錦賽第3金到手！

4陳克羿目標穩定先發輪值

5辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366