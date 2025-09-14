台鋼終結悍將4連勝「達標隊史百勝」！洪總淡定回應：再加油

▲台鋼雄鷹拿下隊史百勝。（圖／取自CPBLTV）



記者柯振中／綜合報導

中職台鋼雄鷹14日在澄清湖主場對陣富邦悍將，開局由王柏融先馳得點、拿下1分，最終以1：0勝過富邦悍將。除了終止富邦悍將的4連勝以外，同時也是台鋼雄鷹隊史上的100勝。

這場比賽當中，雄鷹投手江承諺對陣悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）。雄鷹一局下半時展開攻勢，曾子祐率先敲出安打，隨後吳念庭、王柏融連續敲安，雄鷹1：0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方對陣的過程中，江承諺前5局未被敲安，並且送出了6次三振、3次保送，表現相當亮眼。雄鷹第6局啟動牛棚，伍祐城接替登板，同樣送出3上3下的好成績。

▼台鋼雄鷹拿下隊史百勝。（圖／取自CPBLTV）



直到第7局施子謙送出2出局以後，悍將陳真才敲出這場比賽的首安，不過在這個半局，悍將依舊沒能得分。

台鋼陳柏清8局上半登板，蔡佳諺靠著失誤上壘，並且盜上二壘，不過陳柏清最終三振代打林澤彬，化解了危機。9局上半時，戴培峰在2人出局的情況下敲出安打，不過台鋼林詩翔製造出飛球，順利抓下最後一個出局數關門成功。

這場比賽是台鋼雄鷹一軍隊史上的第100勝，也是總教練洪一中帶隊的100勝。對於這次的里程碑，洪一中則是十分淡定，認為就是其中一場勝利，希望接下來再加油。