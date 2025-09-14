齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

▲大都會索托。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

季前簽下大聯盟史上最大合約的大都會強打索托（Juan Soto）再度展現身價；索托在14日對戰遊騎兵時轟出本季第40支全壘打，不僅幫球隊增添火力，更同時刷新多項紀錄。

Juan Soto joins Barry Bonds and Jeff Bagwell as the only players with:



- 40+ home runs

- 30+ stolen bases

- 100+ walks



in a single season pic.twitter.com/X2ax6e3KN8 [廣告]請繼續往下閱讀... September 13, 2025

時間推至7局下半，索托面對遊騎兵後援米爾納（Hoby Milner）投出的內角伸卡球，毫不猶豫出棒將球轟出右外野觀眾席，擊球初速達到104英里，飛行距離414英呎；擊球後索托也霸氣目送出牆，欣賞這顆陽春砲的誕生。

這一發全壘打，讓索托成為大都會隊史上首位單季完成「40轟、30盜」的球員；目前他累積40支全壘打與32次盜壘，正朝經典的「40-40俱樂部」邁進。

Players with 40 HR, 30 SB, 110 Runs, 110 Walks in a season:



Juan Soto

Jeff Bagwell

Barry Bonds (x2)pic.twitter.com/4Pw4xI2vV5 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) September 13, 2025

MLB數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，索托更締造一項前所未見的紀錄：他是大聯盟史上第一位能在洋基與大都會兩隊都敲出單季40轟的打者；去年他效力洋基時曾繳出41轟，如今換隊依舊展現火力。

同時，索托也加入另一項稀有行列──他是史上第9位能在不同球隊連續兩季達成40轟的球員，上一位達成此壯舉的是大谷翔平（2023年天使、2024年道奇）。

更難能可貴的是，索托本季除了40轟與30盜外，還繳出高達115次保送，成為史上僅有的第3位達成此組合的打者，與傳奇強打邦茲（Barry Bonds）、巴格威爾（Jeff Bagwell）並列。