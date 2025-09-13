江庭毅上壘打勾勾履行「南朋友約定」　U18自主配球成職棒先修課

▲U18江庭毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊的「本壘指揮官」江庭毅，連續兩年入選國家隊，迎接更高層級的賽事，收穫滿滿。在踏入職棒之前，他先學習如何與不同投手磨合，並自主思考配球。他也不忘在上壘比出打勾勾的手勢，這是他之前與悍將韓籍啦啦隊南珉貞的約定。

「投手表現都很棒。」江庭毅表示，劉任右雖然在對韓國時因隊友失誤有些情緒，但仍能壓住局面，穩定投球；何樺也沒有問題，表現相當穩健。鍾亦恩與王奕翔出賽頻繁，雖然多少有些疲勞，但仍完成自己該做的事。至於賴謙凡，他不會大起大落，從玉山盃就展現穩定性，個性沉著，是一名懂得用頭腦投球的投手。

江庭毅提到，國內比賽大多由教練主導配球，每場比賽看完情蒐才會進一步思考；但在中華隊，則由捕手主導。他觀察到賴謙凡相當有自信，想投的球都能大膽執行。

至於打擊方面，他在預賽期間展現高上壘率，對德國敲出首支安打，對韓國也跑出內野安打，目前上壘率高達.526。鏡頭捕捉到他上壘後比出「打勾勾」手勢，這是因為南珉貞在集訓探班時提到，她的生日在9月8日，希望他能以好表現作為生日禮物。南珉貞的經紀人也建議以「打勾勾」作為勝利手勢，於是這成了兩人之間的約定「暗號」。

至於與外隊交手，他印象最深的是波雷恩（Carson Bolemon）與葛林德林格（Jared Grindlinger）。「波雷恩身材高大，出手點離本壘板很近，反應時間變短；葛林德林格的球路則會像『蛇』一樣竄動。」

江庭毅認為，世界盃的強度比去年亞洲盃更高，這對他未來進入職棒很有幫助。「職棒強度更高，但世界盃已經接近職棒的水準。雖然我們都同齡，但能入選國家隊的，都是實力堅強的好手。」