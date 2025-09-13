運動雲

>

江庭毅上壘打勾勾履行「南朋友約定」　U18自主配球成職棒先修課

▲▼U18江庭毅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18江庭毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊的「本壘指揮官」江庭毅，連續兩年入選國家隊，迎接更高層級的賽事，收穫滿滿。在踏入職棒之前，他先學習如何與不同投手磨合，並自主思考配球。他也不忘在上壘比出打勾勾的手勢，這是他之前與悍將韓籍啦啦隊南珉貞的約定。

「投手表現都很棒。」江庭毅表示，劉任右雖然在對韓國時因隊友失誤有些情緒，但仍能壓住局面，穩定投球；何樺也沒有問題，表現相當穩健。鍾亦恩與王奕翔出賽頻繁，雖然多少有些疲勞，但仍完成自己該做的事。至於賴謙凡，他不會大起大落，從玉山盃就展現穩定性，個性沉著，是一名懂得用頭腦投球的投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江庭毅提到，國內比賽大多由教練主導配球，每場比賽看完情蒐才會進一步思考；但在中華隊，則由捕手主導。他觀察到賴謙凡相當有自信，想投的球都能大膽執行。

至於打擊方面，他在預賽期間展現高上壘率，對德國敲出首支安打，對韓國也跑出內野安打，目前上壘率高達.526。鏡頭捕捉到他上壘後比出「打勾勾」手勢，這是因為南珉貞在集訓探班時提到，她的生日在9月8日，希望他能以好表現作為生日禮物。南珉貞的經紀人也建議以「打勾勾」作為勝利手勢，於是這成了兩人之間的約定「暗號」。

至於與外隊交手，他印象最深的是波雷恩（Carson Bolemon）與葛林德林格（Jared Grindlinger）。「波雷恩身材高大，出手點離本壘板很近，反應時間變短；葛林德林格的球路則會像『蛇』一樣竄動。」

江庭毅認為，世界盃的強度比去年亞洲盃更高，這對他未來進入職棒很有幫助。「職棒強度更高，但世界盃已經接近職棒的水準。雖然我們都同齡，但能入選國家隊的，都是實力堅強的好手。」

關鍵字： 江庭毅U18中華隊國家隊投手職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

延長賽短打戰術奏效！悍將4比3擊退雄鷹　曾峻岳2局封鎖奪MVP

延長賽短打戰術奏效！悍將4比3擊退雄鷹　曾峻岳2局封鎖奪MVP

不務正業的NBA神射　才在美網擔任攝影師沙米特與尼克續約

不務正業的NBA神射　才在美網擔任攝影師沙米特與尼克續約

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

熱門新聞

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一肯定球隊逆轉氣勢

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

4U18中華隊確定與韓國爭季軍

5許庭綸首轟獻天上阿嬤

最新新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2申皓瑋發文致意林哲瑄

3江庭毅U18自主配球　助投手穩定

4U18台日大戰又要打左投！

5周天成拍落印尼新星！台灣4組人馬晉4強

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366