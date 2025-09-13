▲申皓瑋。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將36歲資深外野手林哲瑄，12日宣布本季結束後正式高掛球鞋，結束11年中職生涯，將於9月15日舉辦引退記者會；消息一出，引發球迷與隊友熱烈關注，其中年輕外野手申皓瑋也在生日當天動情發文，表達對這位「悍將遊俠」的無限感謝與敬意。

申皓瑋在社群上寫下，9月12日既是自己的生日，也是林哲瑄宣布引退的日子，心中百感交集；他回憶，自己從一名「小朋友」開始，就在場上場下跟著林哲瑄學習，直到能夠在外野與學長並肩作戰，這段過程充滿感動與榮幸。

在文字中，申皓瑋感性形容林哲瑄不僅是隊上的前輩，更像是哥哥與榜樣，「當我們表現好時，他在背後給予鼓勵；當我們遇到低潮時，他則站在最前面指導。」

申皓瑋感謝學長多年來對隊友的支持，無論是場上拚戰精神或場下的人格特質，都深深影響後輩。

最後，申皓瑋也承諾會將林哲瑄的拚戰精神延續下去，「辛苦了！會帶著你的精神繼續努力，」文末甚至幽默表示「不要再講太多，怕手機進水壞掉」，透露出不捨與淚水。

林哲瑄自2015年返台加入義大犀牛（富邦悍將前身），2016年即助隊奪冠並獲台灣大賽MVP，2017至2022年更連續六季擔任隊長，是悍將的精神象徵。

▲林哲瑄宣布引退 外野好搭檔申皓瑋感性發文致意。（圖／截自申皓瑋IG）

