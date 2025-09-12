森根率土耳其闖歐錦賽4強　火箭教頭烏多卡：防守表現令人驚豔

▲森根率土耳其闖進歐錦賽4強。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓火箭中鋒森根（Alperen Sengun）近期在2025年歐洲籃球錦標賽表現亮眼，率領土耳其闖進4強，他在對波蘭的8強賽繳出19分、12籃板、10助攻的大三元，火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）賽後公開盛讚愛將表現，特別肯定森根在防守端的進步。

烏多卡受訪時指出，森根在歐錦賽中持續展現高效進攻，並且送出大量助攻，讓他最驚豔的是在比賽後段能做出關鍵防守：「他有一些最後階段的防守動作幫助球隊獲勝，很高興看到他辛苦的努力得到回報。」

過去森根雖以進攻靈巧著稱，但防守端常被視為弱點，不過在歐錦賽的舞台上，他展現了更成熟的對抗能力，成功守住禁區，也讓火箭教練團看見他未來在季後賽的價值。烏多卡坦言，火箭期待森根將這些經驗帶回NBA，成為球隊爭冠的重要基石。

火箭上季以西區第2種子進入季後賽，最終止步首輪，森根雖與勇士禁區悍將多次纏鬥，仍未能助球隊突破瓶頸，不過在今年夏天，他已證明自己能在國際大賽承擔重任，接下來的4強賽，土耳其將對上由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的希臘，這將是森根在防守端最大的考驗。