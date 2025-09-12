福特12局再見犧飛！水手7比6險勝天使　6連勝並列美西龍頭

▲福特再見高飛犧牲打。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手今（12）日在延長賽驚險取勝，靠著19歲新人福特（Harry Ford）於12局下敲出再見高飛犧牲打，終場以7比6擊退洛杉磯天使，拉出6連勝，也與休士頓太空人並列美聯西區首位。

比賽初期，水手靠克勞佛（J.P. Crawford）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）2人於2局下各敲2分打點二壘安打先建立領先。

水手先發投手米勒（Bryce Miller）本場送出賽季新高11次三振，比賽後段他的控球與球速逐漸下滑，5局上遭天使強打楚奧特（Mike Trout）敲出生涯第399轟，也是他在西雅圖的第34發全壘打，一棒將比分扳平。

Home run No. 3⃣9⃣9⃣



Mike Trout ties the game and inches closer to history! pic.twitter.com/hKoPsMiwWp — MLB (@MLB) September 12, 2025

進入延長賽12局下，水手壘上跑者奈勒（Josh Naylor）先靠普蘭柯（Jorge Polanco）擊出左外野二壘安打回壘追平比分，隨後福特首球即擊出右外野飛球，普蘭柯衝回本壘完成致勝分，全場觀眾沸騰。

Jorge Polanco ties it back up at 6-6 in the 12th! pic.twitter.com/NSeghfRAGm — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 12, 2025

Sir Harry Ford for the win! pic.twitter.com/9FdrgLR1kJ — Seattle Mariners (@Mariners) September 12, 2025

由於稍早太空人在多倫多輸球，水手與太空人戰績改寫為相同的79勝68敗，並列分區龍頭，季後賽卡位戰持續膠著。值得一提的是，水手自交易大限後已在主場T-Mobile Park贏下20戰中的17場。