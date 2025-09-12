林維恩2A第2場先發3.1局飆6K　李灝宇3安猛打賞400安M12

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

台灣旅美小將持續傳來捷報，19歲的左投林維恩今（12）日在運動家2A迎來升階後第2場先發，主投3.1局飆出6次三振，逐漸適應新層級；另外，效力老虎3A的強打李灝宇同日火力全開，單場敲出3安猛打賞，生涯累積安打數已逼近400大關。

林維恩今年為旅美首個賽季，他先是直接跳過新人聯盟從1A起步，之後升上高階1A並繳出亮眼數據，最終在季末獲得挑戰2A的機會，本場為他於2A的第2次先發。

林維恩今日在第1局遭遇小亂流，面對首名打者就被擊出二壘安打，之後再被敲1安並投出1次保送，失掉1分，但同時也飆出3K化解危機；第2局他迅速回穩，三振2名打者上演3上3下；第3局送出1次保送，但無失分；第4局續投後，面對首名打者奪下三振，隨即退場。

林維恩此役主投3.1局用55球、其中38顆好球，被敲2安、失1分，另有2次保送、6次三振，防禦率下降至4.05。

同日，另位台灣好手李灝宇在老虎3A擔任二壘手兼開路先鋒，首打席就擊出擊球初速101.6英里的右外野安打，並靠隊友攻勢回壘得分；第5局他再敲出游擊方向安打；第8局補上全場第3支安打，最終單場6打數猛敲3安，賽後打擊率提升至0.246。

截至目前，李灝宇小聯盟生涯累積388支安打，距離400安里程碑僅差12支，此役他單場繳出猛打賞，幫助球隊以11比4大勝紅人3A。

▼李灝宇。（圖／悍創運動行銷）