運動雲

>

林維恩2A第2場先發3.1局飆6K　李灝宇3安猛打賞400安M12

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣旅美小將持續傳來捷報，19歲的左投林維恩今（12）日在運動家2A迎來升階後第2場先發，主投3.1局飆出6次三振，逐漸適應新層級；另外，效力老虎3A的強打李灝宇同日火力全開，單場敲出3安猛打賞，生涯累積安打數已逼近400大關。

林維恩今年為旅美首個賽季，他先是直接跳過新人聯盟從1A起步，之後升上高階1A並繳出亮眼數據，最終在季末獲得挑戰2A的機會，本場為他於2A的第2次先發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林維恩今日在第1局遭遇小亂流，面對首名打者就被擊出二壘安打，之後再被敲1安並投出1次保送，失掉1分，但同時也飆出3K化解危機；第2局他迅速回穩，三振2名打者上演3上3下；第3局送出1次保送，但無失分；第4局續投後，面對首名打者奪下三振，隨即退場。

林維恩此役主投3.1局用55球、其中38顆好球，被敲2安、失1分，另有2次保送、6次三振，防禦率下降至4.05。

同日，另位台灣好手李灝宇在老虎3A擔任二壘手兼開路先鋒，首打席就擊出擊球初速101.6英里的右外野安打，並靠隊友攻勢回壘得分；第5局他再敲出游擊方向安打；第8局補上全場第3支安打，最終單場6打數猛敲3安，賽後打擊率提升至0.246。

截至目前，李灝宇小聯盟生涯累積388支安打，距離400安里程碑僅差12支，此役他單場繳出猛打賞，幫助球隊以11比4大勝紅人3A。

▼李灝宇。（圖／悍創運動行銷）

▲李灝宇、劉致榮、林昱珉。（圖／悍創運動行銷）

 
關鍵字： MLB運動家林維恩底特律老虎李灝宇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3U18石垣元氣鎖死美國打線：直球對決

436歲富邦領袖林哲瑄15日引退記者會

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

2福特12局再見犧飛！水手並列美西龍頭

3陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

4王彥程、孫易磊8局好投最速破151公里

5李洋商業廣告續播　運動部澄清未違法

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366