鄧愷威恐無緣先發對決道奇3巨投　本人回應強調「心態彈性」

▲▼鄧愷威。（圖／路透）

▲鄧愷威無緣先發對決道奇。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人明（13）日起將在主場迎戰洛杉磯道奇3連戰，台灣投手鄧愷威雖未被安排先發，仍以成熟心態看待角色轉換，強調無論先發上陣或牛棚待命，目標都是幫助球隊。

先前《ESPN》一度預測鄧愷威將於14日登板先發，但球隊最終選擇不同規劃。根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）報導，3連戰的先發輪值將依序由韋蘭德（Justin Verlander）、韋伯（Logan Webb）、雷伊（Robbie Ray）擔綱；道奇則預計推出山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於錯過先發對決道奇的機會，鄧愷威表示，球隊在不同系列戰都有彈性調度，他必須隨時準備好因應需要：「不管是先發還是牛棚，幫助球隊就是我的任務。」他也強調，會保持彈性心態，把握每次登板機會。

鄧愷威本季已在大聯盟出賽6場，其中5場為先發，戰績2勝4敗，防禦率7.54。累計22.2局投球，被敲26安（含1轟）、失21分（19責失），送出28次三振，另有14次保送、3次觸身球，每局被上壘率為1.76。

關鍵字： MLB舊金山巨人鄧愷威洛杉磯道奇

