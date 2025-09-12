首局狂失4分無礙！盧薩多回穩連退22打者　費城人4連戰橫掃大都會

▲盧薩多。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城費城人左投盧薩多（Jesús Luzardo）展現驚人韌性，今（12）日先發對陣紐約大都會雖然首局就狂失4分，但隨後完全封鎖對手，連續解決22名打者，最終投滿8局，率隊在主場以6比4逆轉擊敗對手，完成4連戰橫掃。

盧薩多比賽一開始顯得不在狀態，面對前6名打者中就被5人敲安，讓費城人尚未進攻便陷入0比4落後。

不過，他並未因此崩盤，而是迅速調整，接下來完全封鎖對手，不再讓任何打者上壘，還在這段壓制中送出9次三振，完成本季第6場單場至少10K的表現，與隊友惠勒（Zack Wheeler）、舊金山巨人韋伯（Logan Webb）並列國聯最多。

Jesus Luzardo tonight.



1st Inning:

1.0 IP | 5 H | 4 ER | 0 BB | 1 K



2nd Inning to 8th Inning:

7.0 IP | 0 H | 0 ER | 0 BB | 9 Kpic.twitter.com/EgNYB70CnC — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) September 12, 2025

費城人打線則逐步追分，坎普（Otto Kemp）在4局下轟出2分砲，哈波（Bryce Harper）於5局下敲出二壘安打帶回1分，將差距縮小至1分。

6局下費城人全面反攻，坎普再補上追平的二壘安打，貝德（Harrison Bader）敲出超前安打，哈波再補上帶有打點的安打，單局灌進3分，反超比數。

盧薩多的強勢壓制讓打線有充足時間反撲，最終幫助費城人順利完成系列賽4連勝，目前費城人戰績87勝60敗，領先第2名大都會的分區勝差已擴大到本季新高的11場，例行賽僅剩下最後15場。