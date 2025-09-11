力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

記者王真魚／台北報導

富邦悍將洋投力亞士今（11日）作客味全龍，3局下因鞋子過於「閃亮」遭到抗議，被裁判要求更換鞋子，引發場邊議論。賽後他苦笑表示，「打球這麼久，生涯第一次遇到這種事。」

▲力亞士 。（圖／記者王真魚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

力亞士坦言，當下並沒有不該心，「我也沒生氣，就是跟葉總（葉君璋）那邊打招呼說謝謝。」不過他直言，覺得這樣的要求其實「沒必要」，「我已經穿這雙鞋好多場了，不只是在這裡，之前對味全、對其他隊也都有穿過，從來沒人抗議。」

他認為，這次突然被要求換鞋，可能是因為自己對味全投太好，「我每次對味全投得不錯，所以他們才會這樣要求，或許是想影響我的注意力吧。」

力亞士換鞋後回到場上，隨即投出一記三振。他坦言，心裡確實有點不快，「比較嘔的地方是，我對味全丟得很好，在那種情況下，你不能拿這種小東西來影響比賽或我的注意力。」

至於當下是否覺得「被拐氣」？他想了想說，「也不到拐氣啦，可能對方也只是做他們該做的工作，只是效果並沒有達到。」

被問到未來是否還會繼續穿這雙鞋，力亞士語氣篤定，「當然會，那是對方的問題，跟鞋子或比賽沒有關係。」他也補充，其實自己準備的鞋子多數都是黑色系，「我知道中職有些規定，但說到底，這根本跟比賽表現無關。」

是否擔心之後又被其他球隊抗議？力亞士笑說，「我不會受到影響，萬一再被抗議，就換鞋啊，不然就穿今天國豪借我這雙鞋繼續丟。」

換鞋過後，力亞士依舊穩住投球，主投6局僅被敲2安，雖送出4次四壞球保送，但僅被敲出2支安打，另有4次三振，6局因李凱威安打失掉唯一1分，最終順利收下本季第7勝。