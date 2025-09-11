運動雲

>

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

記者王真魚／台北報導

富邦悍將洋投力亞士今（11日）作客味全龍，3局下因鞋子過於「閃亮」遭到抗議，被裁判要求更換鞋子，引發場邊議論。賽後他苦笑表示，「打球這麼久，生涯第一次遇到這種事。」

▲▼ 力亞士 。（圖／記者王真魚攝）

▲力亞士 。（圖／記者王真魚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

力亞士坦言，當下並沒有不該心，「我也沒生氣，就是跟葉總（葉君璋）那邊打招呼說謝謝。」不過他直言，覺得這樣的要求其實「沒必要」，「我已經穿這雙鞋好多場了，不只是在這裡，之前對味全、對其他隊也都有穿過，從來沒人抗議。」

他認為，這次突然被要求換鞋，可能是因為自己對味全投太好，「我每次對味全投得不錯，所以他們才會這樣要求，或許是想影響我的注意力吧。」

力亞士換鞋後回到場上，隨即投出一記三振。他坦言，心裡確實有點不快，「比較嘔的地方是，我對味全丟得很好，在那種情況下，你不能拿這種小東西來影響比賽或我的注意力。」

至於當下是否覺得「被拐氣」？他想了想說，「也不到拐氣啦，可能對方也只是做他們該做的工作，只是效果並沒有達到。」

被問到未來是否還會繼續穿這雙鞋，力亞士語氣篤定，「當然會，那是對方的問題，跟鞋子或比賽沒有關係。」他也補充，其實自己準備的鞋子多數都是黑色系，「我知道中職有些規定，但說到底，這根本跟比賽表現無關。」

是否擔心之後又被其他球隊抗議？力亞士笑說，「我不會受到影響，萬一再被抗議，就換鞋啊，不然就穿今天國豪借我這雙鞋繼續丟。」

換鞋過後，力亞士依舊穩住投球，主投6局僅被敲2安，雖送出4次四壞球保送，但僅被敲出2支安打，另有4次三振，6局因李凱威安打失掉唯一1分，最終順利收下本季第7勝。

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

U18世界盃／守備崩盤單場3失誤　中華隊1比8遭韓國隊痛宰

U18世界盃／守備崩盤單場3失誤　中華隊1比8遭韓國隊痛宰

U18世界盃／首局2失誤釀禍　中華隊單局丟4分暫時落後韓國

U18世界盃／首局2失誤釀禍　中華隊單局丟4分暫時落後韓國

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

【鳥卦還能這樣用】鸚鵡抽一番賞　一抽入魂網友震驚

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

U18世界盃／守備崩盤單場3失誤　中華隊1比8遭韓國隊痛宰

U18世界盃／首局2失誤釀禍　中華隊單局丟4分暫時落後韓國

U18世界盃／中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

3中華隊1比8遭南韓痛宰

4中華隊單局丟4分暫時落後韓國

5中華隊主帥檢討比賽並公布明日先發

最新新聞

1力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊天」

2廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

3鞋子太閃？力亞士：小動作沒必要

4力亞士換鞋插曲不影響！悍將9比5屠龍

5U18劉任右強調此役「不是隊友的錯」　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366