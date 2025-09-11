徐若熙本季首度最速不到150！葉總曝原因　對決張育成挨轟直呼強

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍王牌徐若熙昨（10日）主場對富邦悍將先發6局，雖投出優質內容，但球速和控球與往常相比略顯不足。總教練葉君璋今（11日）揭曉原因，「他是落枕。」

徐若熙昨役用82球投6局，被敲5安失3分，包含張育成轟出的全壘打，另有4次三振。最快球速僅149公里，這是他首次單場最快球速未達150公里，另外挨轟的球速為146公里，與平日狀態仍有落差。

葉君璋今賽前指出，其實第5局時就曾考慮讓徐若熙退場，「不用投到那麼久，他自己有意願續投，但基於身體狀況，最後還是決定讓他休息。」

目前徐若熙本季累計投球局數已突破102局，創下個人生涯新高。依照聯盟規定，單季投滿120局或登板40場，才能具備角逐個人獎項資格。葉君璋說，「昨天之前他還沒投到100局，今年目標大概就是能不能在120局左右。」

至於落枕狀況，徐若熙表示，大概是能夠發揮七、八成力量，雖然睡起來感覺怪怪的，但自認還能比賽，不至於影響太大。

談到6局被張育成轟出全壘打，徐若熙直言，「學長很強啊！那球並不是失投，但他掌握得很好，打得滿遠的。」這也是兩人首度正式交鋒，徐若熙說，心態並無特別不同，「因為是第一次對決，我就是往好球帶丟，順便觀察一下學長的揮棒和設定方向。」