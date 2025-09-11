運動雲

>

徐若熙本季首度最速不到150！葉總曝原因　對決張育成挨轟直呼強

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍王牌徐若熙昨（10日）主場對富邦悍將先發6局，雖投出優質內容，但球速和控球與往常相比略顯不足。總教練葉君璋今（11日）揭曉原因，「他是落枕。」

徐若熙昨役用82球投6局，被敲5安失3分，包含張育成轟出的全壘打，另有4次三振。最快球速僅149公里，這是他首次單場最快球速未達150公里，另外挨轟的球速為146公里，與平日狀態仍有落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋今賽前指出，其實第5局時就曾考慮讓徐若熙退場，「不用投到那麼久，他自己有意願續投，但基於身體狀況，最後還是決定讓他休息。」

目前徐若熙本季累計投球局數已突破102局，創下個人生涯新高。依照聯盟規定，單季投滿120局或登板40場，才能具備角逐個人獎項資格。葉君璋說，「昨天之前他還沒投到100局，今年目標大概就是能不能在120局左右。」

至於落枕狀況，徐若熙表示，大概是能夠發揮七、八成力量，雖然睡起來感覺怪怪的，但自認還能比賽，不至於影響太大。

談到6局被張育成轟出全壘打，徐若熙直言，「學長很強啊！那球並不是失投，但他掌握得很好，打得滿遠的。」這也是兩人首度正式交鋒，徐若熙說，心態並無特別不同，「因為是第一次對決，我就是往好球帶丟，順便觀察一下學長的揮棒和設定方向。」

關鍵字： 中職徐若熙味全龍葉君璋富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

【你覺得值嗎？】奢華國旅2天要價10萬！ 搭移動頭等艙也太狂

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3韓媒：今晚必須拿下台灣！

4羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

5張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

最新新聞

1林昀儒WTT澳門賽　挺進男單8強

2葉君璋揭選黃暐傑祕辛！怕被搶沒說破

3徐若熙球速罕見不到150！原因曝光

4中華隊單局丟4分暫時落後韓國

5內野失誤後陳真一起下？鋒總還原考量

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366