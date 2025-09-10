運動雲

>

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

▲▼李超與林智勝的哥哥林祖懷。（圖／截自李超Threads）

▲李超與林智勝的哥哥林祖懷。（圖／截自李超Threads）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝引退賽特別邀請哥哥林祖懷開球，沒想到他登上龍TV時，被球迷熱議「撞臉」味全龍投手李超，意外引發一連串趣事。李超甚至還受邀參加林智勝的家宴，被介紹給岳父、岳母，相當有趣。

李超表示：「一開始沒有覺得很像，但看了影片真的蠻像的。」林祖懷在與李超相見歡時，也提到撞臉話題已經被討論得很熱烈。隨後引退儀式全隊大合照時，李超站在C位，林凱威突然拿起翁瑋均的眼鏡給他戴上，神似林祖懷的模樣立刻引爆笑聲，讓林智勝也忍不住笑出來，讓溫馨的合照環節增添不少歡樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自從撞臉哥哥後，林智勝現在每次看到李超，都會故意喊他哥哥的本名「林祖懷」。李超笑說：「剛好那天學長跟家人聚餐，我也受邀參加，他哥哥的老婆還開玩笑介紹我認識岳父、岳母。」等於連家人也認證兩人真的很像。

雖然同鄉台南出身，但李超坦言小時候並沒有特別關注中職，不過他說：「學長是有名到就算沒在關心也會知道的人物。本來以為他很嚴肅，但其實他很幽默，跟學弟相處完全沒有距離感。」

談到引退賽氛圍，李超感性地說：「當他在致詞時提到感謝自己，每個運動員都會特別有感觸吧！尤其他打了22年，所以大家幾乎都哭了。」

關鍵字： 棒球林智勝李超撞臉趣事

﻿

