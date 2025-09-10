台灣一姐鄭怡靜宣布因傷退賽！　保衛積分任務受阻

▲台灣桌球一姐鄭怡靜宣布因傷退賽，無緣在澳門挑戰中國名將王曼昱。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

名列世界第14的台灣桌球一姐鄭怡靜，原定今（10）日晚間要在WTT澳門冠軍賽女單首輪對決中國名將王曼昱，尋求突破對戰5連敗的關卡，卻在上午臨時宣布退賽。現年33歲的「學姐」長期帶傷奮戰，原本希望在此站賽事守住去年8強帶來的175積分，無奈因傷無法繼續任務。

鄭怡靜表示，「很遺憾要告訴大家，我因為受傷無法參加在澳門的比賽。非常感謝大家一直以來的支持和愛，這總是給我力量。現在，我會花時間好好恢復，迫不及待想要早日重返WTT系列賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭怡靜近年持續帶傷拚戰，靠意志力完成比賽。（圖／資料照）

自東京奧運、杭州亞運因新冠疫情接連延期後，國際賽程變得格外密集，加上WTT巡迴賽不斷，選手幾乎沒有喘息空間。WTT下半年啟用奧運金卡保障制度，中國參賽名額增加，他國選手更容易在前幾輪賽程就遭遇強敵，變相提高保衛積分的難度，因此若想保住排名，層級較低的比賽也無法跳過，對球員體能和狀態調整形成嚴峻考驗。

現年33歲的鄭怡靜近年一直帶傷奮戰，原本她此站的任務是至少守住去年澳門冠軍賽8強獲得的175積分，無奈受傷勢困擾，最終選擇退賽休養。