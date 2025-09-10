運動雲

22歲全能後衛吉迪4年30億續約　公牛隊史大三元紀錄僅次喬丹

▲公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉迪續約公牛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，芝加哥公牛已與主控吉迪（Josh Giddey）達成續約協議，雙方同意簽下一紙為期4年、總值1億美元（約30.4億台幣）的延長合約。

現年22歲的吉迪剛結束一個出色的賽季，場均繳出14.6分，並創下生涯新高的8.1籃板、7.2助攻、1.2抄截，三分命中率也提升至37.8%。

他是NBA歷史上僅有的8位能夠在單季平均至少14分、7籃板、6助攻的球員之一，與羅伯森（Oscar Robertson）、伯德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Dončić）等人齊名。

在公牛隊史上，吉迪的7次大三元是單季第2多，僅次於喬丹（Michael Jordan）在1988-89賽季創下的15次大三元。

2024-25賽季末段，吉迪表現大爆發，場均上升至20.2分、9.5籃板、8.1助攻，三分命中率達45%，即便右手手掌肌肉撕裂，他仍堅持帶傷出賽，展現堅毅精神。

吉迪於2021年選秀中由奧克拉荷馬雷霆以第6順位選進，並於2024年與卡魯索（Alex Caruso）互換交易中轉戰芝加哥，迅速成為球隊後場核心。

他也保有NBA史上最年輕完成大三元紀錄，2022年時在19歲84天之齡寫下17分、14助攻、13籃板的佳績。

