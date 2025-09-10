字母哥29分＋字母弟4火鍋扳倒立陶宛　希臘闖歐錦賽4強

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今（10）日在歐錦賽8強獨攬29分，「字母弟」柯斯塔斯（Kostas Antetokounmpo）上半場就送出4記火鍋，率領希臘以87比76擊退強敵立陶宛，強勢挺進4強，將在準決賽迎戰不敗的土耳其。

這場比賽，希臘一度領先16分，但立陶宛末節掀起反撲，將差距縮小到個位數。不過字母哥在最後47秒與19秒，兩度穩穩站上罰球線命中，成功鎖定勝局。除了字母兄弟檔發威，托利歐普洛斯（Vasileios Toliopoulos）也繳出17分火力支援。希臘隊史曾在1987、2005年兩度在歐錦賽封王，如今距離第3冠僅差兩步。

▲「字母哥」安戴托昆波強勢率領希臘挺進歐錦賽4強。（圖／翻攝自FIBA官網，下同）

立陶宛雖有瓦倫修納斯（Jonas Valanciunas）撐場，他全場豪取24分、15籃板，仍難敵希臘團隊的全面發揮。

另一場8強賽，土耳其以91比77擊退波蘭，火箭中鋒森根（Alperen Sengun）砍下19分、12籃板、10助攻的大三元數據，母親也在場邊見證他的火燙表現。森根不僅送出轉身「不看人」助攻，還大秀單手反扣，徹底點燃全場；哈澤（Sehmus Hazer）也補上關鍵三分，讓波蘭無力扭轉頹勢。

希臘將在4強賽強碰土耳其，字母哥與新生代長人森根的對決，備受矚目。另外2場8強賽，首次打進歐錦賽8強的喬治亞要與馬卡南（Lauri Markkanen）領軍的芬蘭爭4強門票；世界盃衛冕軍德國則要交手「金童」唐西奇（Luka Dončić）率領的斯洛維尼亞。