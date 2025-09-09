台灣反曲弓女團射下地主隊南韓！睽違6年再闖世錦賽金牌戰

▲台灣反曲弓女團在世錦賽激戰南韓勝利，成功闖入金牌戰。（圖／翻攝自Facebook／中華民國射箭協會 Chinese Taipei Archery Association）



記者楊庭蒝／綜合報導

在南韓光州舉行的2025年世界射箭錦標賽，台灣反曲弓女子團體展現驚人韌性。由巴黎奧運代表邱意晴領軍，搭配許芯慈與李采璇，接連在淘汰賽靠著加射闖關，4強戰更以28比27氣走地主南韓，成功挺進金牌戰，確定至少收下銀牌，這也是中華隊睽違6年再度叩關世錦賽決賽。

本屆女團賽台灣以1989分排在第5種子，首輪輪空後，在16強就陷入險境，靠著加射5比4險勝德國；8強再度延長，以相同比分擊退美國。尤其在對美之戰中，曾一度落後0比4，但台灣女將頂住壓力，硬是翻轉局勢，展現驚人韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4強戰碰上由林是見、安山、姜彩榮組成的南韓隊，這支隊伍不僅是巴黎奧運金牌班底，更在本屆排名賽射出2070分的破世界紀錄，氣勢如虹。比賽中，台灣先以57比56搶下首局，但南韓隨後連下兩城。背水一戰的第4局，台灣女將以53比52逼平，雙方進入加射。最終台灣以28比27險勝，讓地主強權止步，現場氣氛沸騰。

根據中央社報導，總教練廖健男受訪時指出，地主南韓承受「非贏不可」的壓力，反而顯得有些拘束；相較之下，台灣選手雖在雨戰環境中略顯不穩，但能即時調整補救。他強調，3位女將在企業聯賽累積經驗，早已習慣高張力氛圍，這次能闖進決賽，展現了世代交替的成果。