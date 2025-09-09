運動雲

>

台灣反曲弓女團射下地主隊南韓！睽違6年再闖世錦賽金牌戰

▲▼台灣反曲弓女團在世錦賽激戰南韓勝利，成功闖入金牌戰。（圖／翻攝自Facebook／中華民國射箭協會 Chinese Taipei Archery Association）

▲台灣反曲弓女團在世錦賽激戰南韓勝利，成功闖入金牌戰。（圖／翻攝自Facebook／中華民國射箭協會 Chinese Taipei Archery Association）

記者楊庭蒝／綜合報導

在南韓光州舉行的2025年世界射箭錦標賽，台灣反曲弓女子團體展現驚人韌性。由巴黎奧運代表邱意晴領軍，搭配許芯慈與李采璇，接連在淘汰賽靠著加射闖關，4強戰更以28比27氣走地主南韓，成功挺進金牌戰，確定至少收下銀牌，這也是中華隊睽違6年再度叩關世錦賽決賽。

本屆女團賽台灣以1989分排在第5種子，首輪輪空後，在16強就陷入險境，靠著加射5比4險勝德國；8強再度延長，以相同比分擊退美國。尤其在對美之戰中，曾一度落後0比4，但台灣女將頂住壓力，硬是翻轉局勢，展現驚人韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4強戰碰上由林是見、安山、姜彩榮組成的南韓隊，這支隊伍不僅是巴黎奧運金牌班底，更在本屆排名賽射出2070分的破世界紀錄，氣勢如虹。比賽中，台灣先以57比56搶下首局，但南韓隨後連下兩城。背水一戰的第4局，台灣女將以53比52逼平，雙方進入加射。最終台灣以28比27險勝，讓地主強權止步，現場氣氛沸騰。

根據中央社報導，總教練廖健男受訪時指出，地主南韓承受「非贏不可」的壓力，反而顯得有些拘束；相較之下，台灣選手雖在雨戰環境中略顯不穩，但能即時調整補救。他強調，3位女將在企業聯賽累積經驗，早已習慣高張力氛圍，這次能闖進決賽，展現了世代交替的成果。

 

關鍵字： 台灣女射箭隊世界錦標賽韌性金牌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

快訊／出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

快訊／出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

【母親哭到癱軟】32歲女交往才1個月遭男友輾斃

熱門新聞

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

U18世界盃／鍾亦恩今先發出戰德國　中華隊全力搶勝拚複賽優勢

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1體壇新紀元　運動部揭牌李洋部長上任

2金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

3鍾亦恩今出戰德國！台灣拚複賽優勢

4台灣「旅美強投」　有望對決大谷翔平

5不是發言人　卓君澤任李洋機要秘書

最新新聞

1澄清林郁婷狀況　曾自強：性別檢測審查中

2台灣反曲弓女團擊退奧運冠軍！

3運動部成立後首面世錦賽獎牌入袋

4高承睿遭直落3　世界排名恐大跌

5接全民運動署長　房瑞文先減重10公斤

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

林智勝引退賽女兒再登大巨蛋　同框小龍女！開場舞帥翻全場

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366