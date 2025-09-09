不敵球王林詩棟！高承睿18分鐘遭直落3　世界排名恐大跌

▲「柚子同學」高承睿在澳門冠軍賽首輪對決世界球王林詩棟，最終0比3落敗。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿去年曾在澳門締造驚奇，一路打進WTT冠軍賽4強，但今年籤運不佳，首輪就碰上球王林詩棟，在無法找到破解之道下，比賽僅進行18分鐘，小高就以5比11、4比11、4比11落敗，宣告無緣16強。下周扣除去年澳門冠軍賽的350積分後，小高排名恐大幅下滑。

高承睿今（9）日在WTT澳門冠軍賽首輪登場，強碰同為20歲的球王林詩棟，雙方過去4次交手，小高全吞敗，最近一次是3月重慶冠軍賽以1比3敗北。本場比賽再度對壘，小高開賽就頻頻失誤，落入1比6的劣勢，雖一度逼近到5比8，依舊沒能扭轉頹勢，以5比11失守。

小高第2局打出3比1開局，隨後卻連續掉分，4比11連丟2局遭聽牌。退無可退的第3局，小高依舊沒能取得突破，以4比11繳械，苦吞對戰5連敗。

世界第30的小高，去年在澳門冠軍賽曾連續擊敗南韓好手安宰賢、中國名將林高遠與瑞典一哥莫雷加德，一路闖進4強才以2比4不敵德國勁敵邱黨，創下個人冠軍賽層級最佳成績，進帳350積分。但現在積分即將被扣除，下周排名恐大幅下滑。