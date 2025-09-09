道奇創下史上首次罕見紀錄　3戰2度9局錯失無安打

▲道奇的無安打比賽近期兩度在9局失手。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（9）日以3比1擊退科羅拉多洛磯，搶下2連勝並穩住國聯西區龍頭，這場勝利也寫下了一項罕見紀錄，根據大聯盟官方記者藍斯（Sarah Langs）統計，這是道奇在短短3場內，第2次在9局破功錯失無安打比賽，成為大聯盟史上首見。

先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在第2局因四壞球讓對手攻占三壘，之後挨左外野高飛犧牲打失掉1分，但他隨即穩住局勢，最終繳出7局無安打、11次三振的優質表現。這是他自3月對亞特蘭大勇士之戰以來首次奪勝，本季第2勝入袋。

道奇打線前5局面對洛磯先發多蘭德（Chase Dollander）陷入苦戰，直到6局才靠佛里曼（Freddie Freeman）擊出追平二壘安打，第7局則由大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）聯手建功攻下2分完成逆轉。

第8局交由牛棚投手崔南（Blake Treinen）守成，9局則讓史考特（Tanner Scott）接手，但他開局就被洛磯敲出二壘安打，道奇的無安打比賽夢碎。

Two nights after Yoshinobu Yamamoto lost a no-no with one out to go, Tanner Scott blows the Dodgers’ no-hitter in the ninth pic.twitter.com/MLJDpCwlM5 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 9, 2025

這與7日對巴爾的摩金鶯之戰如出一轍，當時山本由伸投出8.2局無安打，但在2出局後被哈樂戴（Jackson Holliday）轟出全壘打破功，且最終牛棚砸鍋，道奇吞下再見敗。

NO-HITTER NO MORE



Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter pic.twitter.com/P0UPJYYYjV — MLB (@MLB) September 7, 2025

根據統計，道奇因此成為大聯盟史上首支在3場內2度於9局破功錯失無安打的球隊，儘管這2場先發投手皆展現壓制力，但收尾階段接連錯失歷史時刻，也凸顯球隊後段穩定度仍有待提升。