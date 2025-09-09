葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

Seven no-hit innings for Tyler Glasnow! pic.twitter.com/roM1ZRH2Az — MLB (@MLB) September 9, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇9日主場迎戰洛磯，大谷翔平火燙敲安持續貢獻火力，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則在背部緊繃後復出繳出代表作，先發7局狂飆11K僅失1分，助道奇以3比1力退對手，睽違12戰再嘗連勝。

大谷翔平此役先發一棒指定打擊，前兩打席雖連吞三振，6局選到保送，將連續出賽上壘場次推進至14場。

7局上第4打席，大谷翔平扛出擊球初速達183.9公里的右外野二壘長打，連續3戰安打，也推進跑者至得點圈，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）的適時安打回到本壘 。

比賽戰況膠著，洛磯在2局先馳得點後，道奇直到6局才由佛里曼（Freddie Freeman）擊出右外野二壘安打追平比分。雖然隨後攻佔滿壘未能超前，但7局兩出局後，貝茲適時敲出關鍵安打，帶回2分，成功反超。大谷7局的二壘安打，正是串連攻勢的關鍵一棒。

葛拉斯諾甫自背部緊繃傷勢歸隊，就繳出7局用105球、無安打、1失分、2保送、11次三振的壓制內容。

唯一失分出現在2局，因四壞保送與盜壘，加上外野高飛犧牲打讓洛磯先馳得點。不過葛拉斯諾之後徹底封鎖，4、5局三上三下，6局再度賞給對手一局3K，拿下本季第2勝。

葛拉斯諾原訂5日先發對金鶯，因背部不適臨時跳過，改由大谷翔平緊急登板，投3又2/3局無失分頂替。他本季曾因右肩發炎，自4月底缺席兩個半月，直到7月才重返戰場。

▲道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）