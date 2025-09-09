湖人再補威金斯提升上限？名記曝洛城態度「真有興趣」

▲湖人傳出有意補進威金斯，名記爆料引發外界熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人休賽季動作頻頻，不僅以長約綁定唐西奇（Luka Doncic），還補進中鋒艾頓（Deandre Ayton）與防守悍將史馬特（Marcus Smart）。不過紫金大軍的補強可能還未結束，早在6月就傳出他們與熱火就威金斯（Andrew Wiggins）交易展開討論，名記者史坦（Marc Stein）的最新報導再次點燃此話題。

在《ClutchPoints》資深記者歐文（Anthony Irwin ）6月披露，湖人和熱火商討關於威金斯的交易後，另一位記者西格爾（Brett Siegel）8 月也透露，邁阿密願意傾聽報價。名記史坦近日進一步指出，湖人在休賽季初期雖不願意承擔 2025-26賽季之後的長約，如今態度已有所軟化，「他們確實想補進攻防兼備的側翼來提升上限。」

威金斯不僅具備補強得分的火力，更擁有出色的防守多樣性，是任何爭冠球隊的珍貴拼圖。他曾在勇士奪冠之旅扮演關鍵角色，轉戰熱火後依舊有影響力。上季他出戰 60 場比賽，場均 18 分、4.5 籃板、2.6 助攻，投籃命中率 44.8%、三分命中率 37.4%，效率不俗。

▲威金斯攻守兼備，上季場均 18 分，仍具明星身手。（圖／達志影像／美聯社）

不過，想要網羅這位 30 歲前鋒並不便宜。他本季薪資達 2820 萬美元，還擁有 2026-27 賽季 3010 萬美元的球員選項。史坦指出，湖人如今比數月前更願意承擔這樣的合約，「如果唐西奇的長期未來還未確定，我不會把威金斯列為湖人可能的目標，但情況已經不同了。」

「所以我的看法是，如果熱火在未來幾周或幾個月選擇優先考慮財務靈活度、想要降低薪資，湖人應該會有興趣。」史坦繼續說道。