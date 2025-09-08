運動雲

萊斯首局夯3分砲、弗萊德7局好投　洋基4比3力退藍鳥分區差距剩2場

▲萊斯首局夯3分砲、弗萊德7局好投　洋基4比3力退藍鳥分區差距剩2場。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊斯首局夯3分砲、弗萊德7局好投　洋基4比3力退藍鳥分區差距剩2場。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

在連續12場對戰勝率超過5成球隊的關鍵賽程中，洋基深知每一場比賽的重要性；台灣時間8日於洋基球場，萊斯（Ben Rice）首局轟出三分砲、王牌左投弗萊德（Max Fried）7局好投，外加貝林傑（Cody Bellinger）3局擊出超前二壘打，最終幫助洋基4比3擊退藍鳥，將美聯東區差距縮小到2場。

萊斯在首局面對藍鳥王牌薛茲爾（Max Scherzer）歷經10球纏鬥後，從0好2壞劣勢中硬是撐下來，最後將94.8英哩的四縫線速球轟入右外野看台，送回3分打點。

「這很大條，」萊斯賽後表示，「不過話說回來，我們還有更多工作要做，所以我們會繼續前進。」

他補充說：「這就是專注於我要找的球種，一旦兩好球之後，就不斷奮戰，我對他的快速球和變化球都掌握得更好，時機感覺很對，就只是耐心等到機會。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）則輸不起指出，薛茲爾當時疑似投球暗號被抓到，並透露貝林傑在壘上有傳遞訊號，他直言：「他們（洋基）很擅長這件事，」薛茲爾則淡然回應：「這是比賽的一部分。」

藍鳥在2局由法雷法（Isiah Kiner-Falefa）、盧克斯（Nathan Lukes）分別擊回分數緊追其後，3局又靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出追平二壘安打，追至3比3。

不過3局下半，貝林傑打出擊中右外野牆的二壘安打，將從一壘出發的賈吉（Aaron Judge）送回本壘，條紋軍4比3重奪領先；全場洋基僅有3支安打，其中2支來自貝林傑。

弗萊德雖在比賽前段遭到攻擊，但關鍵時刻屢次化解危機，其中3局上無人出局一二壘有人時，他連續製造兩個滾地球出局加上一記平飛球，成功脫困。

他也對賈吉在4局撲接史普林格（George Springer）安打的美技給予高度讚賞：「太重要了，史普林格那球擊球初速106.4英哩，真的打得很扎實，但那是一個漂亮的接殺，讓我們成功脫困。」

弗萊德最後7局投完僅失3分，並以連續解決7名打者收尾。他近4場先發戰績3勝0敗、防禦率1.67，狀態顯著回穩。

「對面是一支非常強的球隊，他們不會輕易讓分，你真的必須全神貫注，我們能夠拿下兩場並贏得系列戰，現在期待對老虎的比賽。」弗萊德說。

總教練布恩（Aaron Boone）則稱讚：「他真的展現了韌性，幫我們投了7局，在今天牛棚人手不足的情況下，這是非常棒的表現。」

由於克魯茲（Fernando Cruz）和威弗（Luke Weaver）因連續出賽而休兵，第8局交給威廉斯（Devin Williams）負責，他先被打出內野安打並放任對手盜壘，但最終以滿球數變速球三振小葛雷諾，成功守住局面。

威廉斯表示：「這就是我的風格，不管情況、不管球數，我都會丟變速球，對它非常有信心。」

第9局則由「El Oso（熊）」之稱的貝德納（David Bednar）收尾，他在捕手威爾斯（Austin Wells）漂亮的阻殺幫助下，成功關門；威爾斯笑說：「我只是把球往下丟，希望能及時到達。」

最終洋基4比3擊退藍鳥，將美東落後縮小到2場差距，繼續緊追分區榜首。

