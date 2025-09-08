桃猿隔空看最後一轟爆歡呼　林泓育驚喜獻花淚崩林智勝也快忍不住

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式，林泓育獻花。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日於大巨蛋迎來引退儀式，昔日桃猿隊友林泓育因新莊交手悍將之戰因雨延賽，得以趕到大巨蛋獻花，鏡頭前淚崩。林智勝受訪時坦言，其實自己當下也快忍不住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隊友見證林智勝開轟就已忍不住淚水，林智勝笑說：「其實我是蠻感性的，只要有人在我前面哭，我就會很容易有情緒。我打出那支全壘打時，如果你們有注意到，少宏已經在哭了，然後天信努力把淚水吸回去。」

昔日桃猿隊友雖在新莊比賽，但因比賽暫停也關注著大巨蛋的引退賽，看到林智勝開轟的瞬間，休息室內也引爆歡呼。

至於引退儀式上驚喜現身的林泓育，林智勝滿是驚喜地說：「看到小胖這樣出現，我真的嚇一跳。我們這兩天有視訊，他還跟我說抱歉，今天5點開賽可能趕不過來，結果因為比賽延賽，真的是上天的安排。」

林智勝補充道：「其實我也快哭了，他跑過來還笑笑的，我覺得還好，但一抱過來就（爆哭）。我真的很感動，可是還是告訴自己不能太快落淚。我只跟他說繼續加油，不管怎樣，都要堅持做自己喜歡的事情。」

林泓育在祝福影片上說，「在鏡頭前講不了太多我想表達的話，你是一位仰慕的學長，看你這一路走來起起伏伏，又得到最高榮耀。雖然說每個人都會走到退休這條路，我覺得你辛苦了，我會把你交給我們的精神延續下去，希望有朝一日可以跟你一樣，感謝你的教導，我會繼續努力，謝謝。」

另外，昔日戰友王勝偉原本在屏東園區打二軍比賽，因雨賽事於六局裁定，讓他也能趕到現場，並在記者會前與林智勝相擁。