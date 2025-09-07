運動雲

林智勝執著棒球無人能比　哥哥回憶低潮期：每一刻都以他為榮

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在台北大巨蛋完成職棒生涯最終戰，這場引退賽不僅吸引滿場球迷，更成為全家人的共同回憶。林智勝的媽媽、妹妹、太太與孩子們都到場見證，而身為哥哥的林祖懷也受訪分享心情，細數手足間一路走來的相互陪伴與支持。

林祖懷表示，自己身為長兄，自小就像父親般照顧弟弟，「其實我們是互相影響，我試著去帶他，其實在帶他的同時也在帶自己，一起遇到困難、一起解決、一起分享快樂。」看著弟弟打拚多年終於迎來退休時刻，他直言心中確實有種放下的感覺，「這次引退，對我們家人來說反而是種安心，因為不用再擔心他受傷，能好好去做其他想做的事。」

談到林智勝對棒球的執著，林祖懷感性地說：「他的執著是沒有人可以相比的，有時候甚至像是被賦予使命，覺得自己必須撐下去。中間有一段時間他很低潮，但還是靠著自己堅持走過來，所有成就與榮耀，都是他自己辛苦努力拚來的，我們只是陪伴。」

林祖懷也透露，林智勝在高中時期曾一度動念不想再打球，讓全家人陷入不安，「他當時說『為什麼要聽你們的話去打球？』那時候我們聊了很久，才慢慢幫他走出來。因為如果不打球，他也不知道要做什麼，所以最後還是選擇繼續堅持下去。」

被問到對林智勝職業生涯最感到驕傲的時刻，林祖懷語氣堅定地說：「一直都是。不管好壞，每一個時刻我都以他為榮。」

關鍵字： 林智勝味全龍台北巨蛋引退賽兄弟情深

