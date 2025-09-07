教士10比8擊敗洛磯中止5連敗　與道奇勝差縮至1場

▲小塔提斯開轟奠定勝基。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

國聯西區排名第2的聖地牙哥教士今（7）日作客面對墊底的科羅拉多洛磯，終場以10比8奪勝，中止近期5連敗，並將與首位道奇的勝差縮小至1場，在例行賽僅剩20場的情況下，區內爭冠局勢進一步升溫。

教士打線在2局上火力全開，靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與費爾明（Freddy Fermin）的適時安打，加上小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）一棒炸裂3分砲，單局一舉攻下6分，不過洛磯在下半局就追至2比6。

Fernando Tatis Jr. unleashes an EPIC bat drop on this 441-foot 3-run homer pic.twitter.com/JX5xPaI2Vo — MLB (@MLB) September 7, 2025

教士5局上再度展開猛攻，單局連續5支安打與1次保送串聯形成9人打席，追加4分擴大領先。

教士先發投手奎茲（Randy Vasquez）主投6局，雖被敲8支安打，但僅失3分（2分自責），拿下本季第4勝；中繼投手埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）在第7局失掉4分讓比賽陷入拉鋸，不過後續8、9局米勒（Steven Wilson Miller）與終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）穩定收尾，守住2分領先，終場教士奪下勝利。

教士本季與道奇的直接對戰已全部結束，目前其封王魔術數字的對象為第3名的巨人，不過隨著戰績追至僅剩1場差距，西區冠軍之爭仍充滿變數，剩餘20場比賽的每一場勝負都將牽動最終局勢。