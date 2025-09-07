道奇火牛棚敗掉山本由伸勝投　羅伯斯替終結者史考特緩頰

▲史考特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（7）日主投8.2局失1分，差點締造無安打比賽，令人意外的是，山本下場後接替上陣的牛棚投手們無法有效解決對手，導致球隊遭巴爾的摩金鶯逆轉擊敗。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到牛棚群表現，替挨再見安的終結者史考特（Tanner Scott）做出緩頰。

羅伯斯賽後先指出，雖然輸球，但打線狀態有所提升，「今天打出10支安打，整體內容不錯，有些選手仍在調整中，但團隊進攻的反應良好，得到了足夠的分數。」

對於是否是運氣不好造成落敗，羅伯斯表示，「可以那樣說，但今晚崔南（Blake Treinen）確實狀況不好，他投出2次四壞，沒能解決打者，選手必須靠自己掌控比賽的節奏，而他今晚沒有做到，不過，這並不是他一貫的狀態。」

羅伯斯強調，崔南過去有穩定的壓制能力，因此當時選擇讓他續投，「無論面對哪種打者，他一直是我們最值得信任的牛棚投手之一，只是當他一再投出保送時，我感覺他已經失去自信。」

隨後登板的救援左投史考特（Tanner Scott）最終遭擊出再見安打，羅伯斯表示，「那球投得不錯，是低角度的好球，只是被打者成功處理，不是史考特的錯。」

Dave Roberts bringing in Tanner Scott in this situation is one of the worst pitching moves I’ve ever seen. Scott has blown NINE saves this year. This is his third rough outing in the last week. What was Roberts thinking???pic.twitter.com/iDDpRL9Dup — Jacob Zanolla (@jacobzanolla) September 7, 2025

對於如此戲劇性結局，羅伯斯坦言，「我一時想不起有哪一場比賽情緒起伏像今天這麼大，我們原本可以靠由伸的精彩內容將氣勢帶入明天，但第9局全盤翻轉，不過球員們真的已經拚盡全力，我沒有任何不滿，我們只是差最後一個出局數沒能拿下。」

此役為道奇連續2個系列戰遭分區墊底球隊橫掃，自8月以來，道奇對勝率低於5成球隊戰績僅為4勝14敗，勝率僅0.222，與國聯西區龍頭的身份形成強烈反差。