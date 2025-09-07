運動雲

道奇火牛棚敗掉山本由伸勝投　羅伯斯替終結者史考特緩頰

▲史考特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（7）日主投8.2局失1分，差點締造無安打比賽，令人意外的是，山本下場後接替上陣的牛棚投手們無法有效解決對手，導致球隊遭巴爾的摩金鶯逆轉擊敗。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到牛棚群表現，替挨再見安的終結者史考特（Tanner Scott）做出緩頰。

羅伯斯賽後先指出，雖然輸球，但打線狀態有所提升，「今天打出10支安打，整體內容不錯，有些選手仍在調整中，但團隊進攻的反應良好，得到了足夠的分數。」

對於是否是運氣不好造成落敗，羅伯斯表示，「可以那樣說，但今晚崔南（Blake Treinen）確實狀況不好，他投出2次四壞，沒能解決打者，選手必須靠自己掌控比賽的節奏，而他今晚沒有做到，不過，這並不是他一貫的狀態。」

羅伯斯強調，崔南過去有穩定的壓制能力，因此當時選擇讓他續投，「無論面對哪種打者，他一直是我們最值得信任的牛棚投手之一，只是當他一再投出保送時，我感覺他已經失去自信。」

隨後登板的救援左投史考特（Tanner Scott）最終遭擊出再見安打，羅伯斯表示，「那球投得不錯，是低角度的好球，只是被打者成功處理，不是史考特的錯。」

對於如此戲劇性結局，羅伯斯坦言，「我一時想不起有哪一場比賽情緒起伏像今天這麼大，我們原本可以靠由伸的精彩內容將氣勢帶入明天，但第9局全盤翻轉，不過球員們真的已經拚盡全力，我沒有任何不滿，我們只是差最後一個出局數沒能拿下。」

此役為道奇連續2個系列戰遭分區墊底球隊橫掃，自8月以來，道奇對勝率低於5成球隊戰績僅為4勝14敗，勝率僅0.222，與國聯西區龍頭的身份形成強烈反差。

 
