運動雲

>

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍釋出「大師兄」林智勝引退紀錄片第二部，再度勾起外界對他職棒生涯重大轉折的回顧。影片中，他談到當年離開Lamigo桃猿的原因與心境，坦言曾因此被罵「叛徒」，也首度透露其實一度想過重返桃猿退休，甚至經紀公司真的與樂天桃猿有過接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝2015年帶領Lamigo奪冠，並拿下台灣大賽MVP，隨後行使自由球員權利，以三年總值4500萬合約加盟中信兄弟。他坦言：「本來就是往更好的方向去發展嘛。」然而，這一步卻讓部分桃猿球迷難以接受，他回憶道：「2015冠軍賽後，很多Lamigo球迷罵我叛徒。我說OK，沒關係我扛。叛徒就叛徒。願意為我掌聲的我謝謝，不願意的也沒關係。」

林智勝與陳金鋒當年都投入自由球員市場，林智勝說：「我可能是來破壞體制的。因為台灣雖然有自由球員制度，但沒有人真正成功過。如果沒有人行使，制度就不會修正。」他認為這一步雖然艱難，卻是為了讓後輩能有更健全的環境。

紀錄片中，林智勝也吐露內心未曾公開的想法。2021年底被兄弟移出名單後，他曾思考是否能回到桃猿，與家人也聊過「在哪裡起步，就在哪裡結束」的可能。林智勝說：「那時候有請經紀公司去談，確實有接觸，但後來沒有下文。」最終，他在葉君璋的邀約下加盟味全龍，「如果當時都沒人要，可能就去開卡車、在7-11上班了。」

如今回望這段過程，林智勝感性表示，選擇味全是命運的安排，「味全這四年對我的待遇和尊重都很好。當下的相遇就是最好的安排，不能一直想著過去，就像感情一樣，你要為眼前的驕傲。」

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

關鍵字： 林智勝台灣棒球Lamigo自由球員紀錄片

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

林智勝最後一戰先發一壘！葉總笑稱「看他怎麼演」視狀況打滿

林智勝最後一戰先發一壘！葉總笑稱「看他怎麼演」視狀況打滿

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

熱門新聞

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

300轟、10滿貫砲、最年長MVP　林智勝生涯傳奇即將落幕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸無安打比賽破功！

2大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

3林書逸失誤賽後特守　獅7比1宰兄弟

4大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

5林智勝生涯傳奇落幕

最新新聞

1哈樂戴一轟擊沉道奇　寫多項紀錄

2離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

3林智勝與阿妹同台享巨星禮遇　〈鋼鐵男子〉喚醒車禍重生記憶

4林智勝終戰前曝感性心聲：引退賽最重要的是球迷

5金鶯9下大逆轉道奇　主帥也瘋狂

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366