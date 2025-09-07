離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍釋出「大師兄」林智勝引退紀錄片第二部，再度勾起外界對他職棒生涯重大轉折的回顧。影片中，他談到當年離開Lamigo桃猿的原因與心境，坦言曾因此被罵「叛徒」，也首度透露其實一度想過重返桃猿退休，甚至經紀公司真的與樂天桃猿有過接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝2015年帶領Lamigo奪冠，並拿下台灣大賽MVP，隨後行使自由球員權利，以三年總值4500萬合約加盟中信兄弟。他坦言：「本來就是往更好的方向去發展嘛。」然而，這一步卻讓部分桃猿球迷難以接受，他回憶道：「2015冠軍賽後，很多Lamigo球迷罵我叛徒。我說OK，沒關係我扛。叛徒就叛徒。願意為我掌聲的我謝謝，不願意的也沒關係。」

林智勝與陳金鋒當年都投入自由球員市場，林智勝說：「我可能是來破壞體制的。因為台灣雖然有自由球員制度，但沒有人真正成功過。如果沒有人行使，制度就不會修正。」他認為這一步雖然艱難，卻是為了讓後輩能有更健全的環境。

紀錄片中，林智勝也吐露內心未曾公開的想法。2021年底被兄弟移出名單後，他曾思考是否能回到桃猿，與家人也聊過「在哪裡起步，就在哪裡結束」的可能。林智勝說：「那時候有請經紀公司去談，確實有接觸，但後來沒有下文。」最終，他在葉君璋的邀約下加盟味全龍，「如果當時都沒人要，可能就去開卡車、在7-11上班了。」

如今回望這段過程，林智勝感性表示，選擇味全是命運的安排，「味全這四年對我的待遇和尊重都很好。當下的相遇就是最好的安排，不能一直想著過去，就像感情一樣，你要為眼前的驕傲。」

▲▼ 林智勝 。（圖／ETtoday資料照）