金鶯哈樂戴關鍵一轟寫多紀錄　道奇「無安打遭破還落敗」歷史首見

▲哈樂戴關鍵一轟寫紀錄。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（7）日以3比4遭巴爾的摩金鶯逆轉再見吞敗，根據大聯盟官方記者藍斯（Sarah Langs）報導，這場比賽寫下多項罕見紀錄。

金鶯本場的關鍵打者哈樂戴（Jackson Holliday）在第9局、2人出局時轟出全壘打，是大聯盟史上第8位以全壘打打破完全比賽或無安打比賽的打者；且他也成為史上首位靠「破無安打轟」帶領球隊逆轉獲勝的打者。

同時，道奇成為大聯盟史上首支「無安打遭破還落敗」的球隊。

NO-HITTER NO MORE



Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter

這是金鶯隊史第4度在9局、2人出局時打破對手的無安打紀錄，其中首次發生於1968年，敲出該支安打的正是近日過世的前大聯盟名將強森（Davey Johnson）。

美國紀錄公司《Elias Sports Bureau》指出，自1961年大聯盟進行球隊擴編以來，這是道奇隊史第2次在9局、2人出局後錯失無安打比賽。

首次發生於2017年8月，當時道奇投手希爾（Rich Hill）面對匹茲堡海盜，9局投滿無安打進入延長賽第10局，卻遭哈里森（Josh Harrison）轟出全壘打，與紀錄擦肩而過。