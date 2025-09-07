雷納德「掛名代言」規避薪資上限？　NBA聘外部律所調查快艇

▲雷納德與快艇陷入「掛名代言」疑雲，NBA 已聘外部律師事務所調查。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

NBA 已正式聘請華卓爾（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）律師事務所調查，快艇是否透過球隊贊助商安排當家王牌雷納德（Kawhi Leonard）簽下一份僅「掛名」的代言合約，藉此規避薪資上限。這家律所曾調查過快艇前老闆史特林（Donald Sterling）及前太陽老闆薩佛（Robert Sarver）案件。

現任快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）2021 年 9 月投入5000萬美元投資一家名為 Aspiration 的「綠色銀行」，同月雷納德與快艇簽下 4 年 1.76 億美元延長合約，月底鮑爾默又宣布與Aspiration簽下 3 億美元的贊助合作。不久之後，雷納德再與 Aspiration簽下 4 年2800萬美元的代言。

這種「球星與贊助商另簽獨立合約」在 NBA 並不罕見，問題在於雷納德被爆實際上未曾為Aspiration出席活動或做宣傳，讓這份合約被質疑是「人未到、錢照收」。更具爭議的是，Aspiration最終爆出詐欺，遭聯邦調查並宣告破產，執行長也承認詐騙投資人2.48億美元，雷納德成立的公司與快艇都名列債權人之中。外界質疑，這是否成為快艇「規避薪資」的手段。

▲NBA最終懲處將由其他老闆表決，外界關注快艇會否遭重罰。（圖／記者李毓康攝）

鮑爾默與快艇強烈否認，並發聲明澄清，「無論是快艇或鮑爾默，都未曾規避薪資上限。所謂鮑爾默投資Aspiration是為了把錢轉給Kawhi的說法荒謬至極。」鮑爾默也向《ESPN》直言，他與其他名流投資人都「被騙了」。

若調查證實快艇違規，聯盟可能祭出最高750萬美元罰鍰、沒收選秀權，甚至不排除宣布合約無效。最終懲處將交由其他29支球隊老闆表決。外界認為，若僅如尼克當年「挖角布朗森（Jalen Brunson）」般輕罰（只失去次輪籤），將傳遞錯誤訊號；但在鮑爾默主張「合理否認」的情況下，其他老闆是否願意對「自己人」下重手，將取決於最終調查報告的內容。