12年前遇重大車禍被迫歸零　林智勝低谷爬起續寫傳奇

記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝引退系列進行中，球團釋出的紀錄片首部曲，帶領球迷重溫他人生最驚險、也最激勵人心的一段過往──從車禍重創，到熬過傷痛，再度以強悍姿態站上巔峰。

車禍重創　差點告別球場

2013年7月，當時效力Lamigo桃猿的林智勝在返家途中遭遇車禍，頭部縫合13針、左膝韌帶斷裂，職業生涯一度岌岌可危。

「電話打來，我還以為是他，結果開口的是一個陌生男生。他說：『請問你是大師嫂嗎？大師兄出車禍。』我第一反應就是，這詐騙吧！我還回他：『你哪位？』」林智勝妻子王薇欣回憶，當時她完全不相信，直到電話另一頭傳來林智勝虛弱的一聲「喂」，才驚覺事態嚴重。

「但他自己根本不知道發生什麼事，電話隨後就斷掉了。」她趕緊再打回去，對方才告訴她確切地點。王薇欣立刻聯絡球團，「大家還沒下班，我就打給蔡宜芳（球團行政），叫她去看看。沒想到阿誠聽到後，直接從辦公室一路衝到休息室，一邊喊著：『大師兄出車禍！大師兄出車禍！』結果整個球團的人都衝了出去。」

林智勝回憶那一瞬間仍心有餘悸，「一出去就有一台計程車衝過來，完全來不及反應，速度很快，『砰』的一聲就撞上了。當下我就失憶了，完全沒有印象，不知道自己在幹嘛。旁人說我還有動作，但其實我是沒有意識的。一直到凌晨五點送到醫院，我才突然睜開眼睛。」

▲林智勝開轟。（圖／桃猿提供）

▲林智勝強勢回歸。（圖／桃猿提供）

超乎常人的堅持　249天後的回歸

即便傷勢嚴重，林智勝卻在開刀隔天就開始復健。王薇欣透露，「譬如說禮拜一開刀，他禮拜二就開始拉腳。他甚至在病房，他禮拜二就開始做復健。所以從開完刀，退麻醉的隔天，他就開始一直做復健，做到他可以比賽。」

「林智勝在棒球這個部分你們看到是他有這樣的成果，他其實付出是非常多的，那些東西是我們沒辦法看到的。」

林智勝也坦言，其實那時候很痛苦，甚至想過不打了，「但訓練師跟我說『我們拚9個月回來』，因為到隔年3月有9個月的時間，真的很拚啊。」原先預估需要15個月，但他真的提早歸隊，「當然那個傷勢不可能百分之百，差不多就是7成快8成。所以受傷的風險還是很大。」

2014年春天，林智勝在車禍249天後重返賽場，年底為強化身體，還赴日參加羅德秋訓、春訓。

「3成30轟30盜」　再寫300轟傳奇

2015年，林智勝迎來生涯代表作，以.380打擊率、31轟、30盜，成為聯盟史上唯一「3成打擊率、30轟、30盜」紀錄保持人。他笑說，當初只是喜歡跑壘，沒想到一路累積到30盜，連自己都嚇一跳。

不僅如此，2020年他挑戰張泰山289轟紀錄時，因本壘攻防手指嚴重脫臼，但依舊咬牙復出，繼續向紀錄邁進。

2021年起，隨著年齡與傷勢影響，林智勝逐漸轉為代打角色，但他仍在2022年加盟味全龍，重新披上過去La New熊時期的「31」號戰袍。2022年4月，他敲出生涯第290轟，正式超越張泰山，成為聯盟全壘打王。

2023年4月16日，他對樂天桃猿後援投手豪勁（現為台鋼雄鷹洋投後勁）擊出生涯第300轟，成為中職史上第一位、也是唯一達成「300轟」的球員。

▲▼林智勝引退系列賽第二戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退。（圖／記者李毓康攝）

鋼鐵意志！隊友教練致敬　家人吐心聲

對手與隊友們都相當佩服他超乎常人「鋼鐵般的意志」。味全龍總教練葉君璋說，「他的意志力完全展現出來。」昔日隊友、現為富邦悍將總教練陳金鋒則點出，「他對團隊和勝負，非常在乎。」

桃猿捕手林泓育表示，親眼見證學長從車禍復健到達成「333」紀錄，「換作是我可能會放棄，但他能從負的，開始一步步累積，真的不可思議，也是我要去學習的精神。」

林智勝的母親郭秝蘚感性地說，如果當時沒有受傷，可能就不會有現在的林智勝，「他撐得過去，他真的很強。他的努力，才換來今天的成果。」

王薇欣直言，「絕對沒有人能想到林智勝還能再站起來，2015年甚至打得那麼好。適當的低潮，也許正是讓他再次躍起的關鍵。」

▲林智勝引退，圖表參考 。（圖資料照／圖表記者王真魚製）

▲林智勝個人獎項與明星賽紀錄。（圖表／記者王真魚製）

