經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

▲WBC中華隊

▲WBC中華隊

記者胡冠辰／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，C組賽事確定在東京巨蛋舉行；主辦單位5日公布完整售票方案，雖然日本隊比賽最貴票價高達176萬日圓（約新台幣36.2萬元）的豪華包廂席，但若是觀看日本隊以外的比賽，最低僅需3000日圓（約新台幣618元）就能進場，讓球迷有機會用親民價支持中華隊。

中華隊今年在台北大巨蛋資格賽突圍，順利晉級會內賽，將與地主日本、南韓、澳洲及捷克同組；賽程自2026年3月5日開打，中華隊首戰將於當天中午對決澳洲，6日晚上強碰日本，7日、8日分別迎戰捷克與南韓，能否繼2013年後再度闖進複賽，備受矚目。

本屆賽事取消過去「一日券」，全面採「單場指定席」制，並提供「日本隊4場套票」及「全10場套票」兩種選擇，售票時程分為：10月1日至24日：套票抽選（含日本隊4場套票與全套票）

12月1日至5日、12月10日至15日：單場門票抽選、12月18日：先行販售；2026年1月15日：全面一般販售；目前公布的資訊皆為日本「Lawson Ticket」管道，海外購票辦法尚未公布。

票價方面，日本隊比賽：最貴176萬日圓包廂席（10人座），熱門 Excite Seat S為7萬日圓，外野指定席7000日圓。

非日本隊比賽（含中華隊賽程）：包廂席10萬日圓，Excite Seat A 1萬2000日圓，內野指定席3500～8000日圓，最便宜為內野站票及外野指定席3000日圓（約新台幣618元）。

換句話說，球迷若想現場為中華隊加油，最低僅需一張不到台幣620元的門票，就能走進東京巨蛋見證經典賽舞台。

▲經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊。（圖／截自官網）

