大谷翔平臨危先發飆163公里無失分　道奇卻遭金鶯再見砲4連敗

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇6日（台灣時間）作客金鶯，大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分，兩隊形成投手戰，以1比1僵持不下。最終巴薩洛（Samuel Basallo）在9局下轟出再見全壘打，道奇苦吞4連敗。

原先預定先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部緊繃退賽，道奇在比賽前3個半小時臨時宣布由大谷頂替先發。大谷首局三上三下開局，第二局雖被敲安打，但連飆三振化解危機；第三局則化解兩出局一、二壘危機；第四局再度面臨二壘有人時，連收兩次三振止血。

這是大谷自2023年5月15日（當地時間16日）以天使身分登板以來，睽違兩年、第三度在巴爾的摩（亦是貝比魯斯誕生地）登板。他主投3.2局，送出5次三振、無失分，用球數達70球，最快球速飆到163公里，展現驚人威力。

本場比賽他的速球均速來到99.7英里（約160.5公里），比本季平均的98.2英里（約158公里）快了1.5英里。最快球速101.5英里（約163.3公里）出現在第68球。最後6顆直球全都超過100英里。當他退場時，即便在客場，現場觀眾依舊報以起立鼓掌，氣氛熱烈。

大谷退場後，5局上接替的班達（Anthony Banda）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）接連投出保送，讓金鶯靠盜壘與暴投先馳得點。不過道奇隨即反攻，6局上由弗里曼（Freddie Freeman）轟出本季第19號陽春砲扳平比數。

兩隊一路鏖戰到9局下，大谷翔平原本準備在10局登場打擊，但道奇卻在兩出局後遭再見全壘打逆轉落敗。他此役3打數無安打，三振、保送各1次，打擊率.277。

