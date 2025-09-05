運動雲

>

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

味全龍5號晚間在台北大巨蛋迎來「大師兄」林智勝引退系列賽首戰，龍隊靠著陳子豪單場4打數3安、貢獻2分打點，率隊以3比1擊退台鋼雄鷹；他也順利奪下單場MVP，賽後受訪時，陳子豪特別將榮耀獻給林智勝，直言：「希望能把這3場比賽都拿下來，讓學長留下很好的回憶。」

談到林智勝的退休，陳子豪感性表示：「這是智勝學長生涯最後3場比賽，希望能夠把這3場拿下來，也是讓學長有很好的回憶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳子豪過去不論在中信兄弟或味全龍，都曾與林智勝同隊，他眼中的「大師兄」是一位樂觀、態度積極的球員：「他不會被自己的成績影響，不管好或不好，他都是很開心地去比賽，而且很有態度。」

此外，他也回憶林智勝的幽默與親和力，「學長很好玩，他會幫大家取外號，他就是一個大學長，卻幫我取一個大哥的外號，嚇到我們所有人；可是他對學弟真的很好，不會吝嗇自己，會帶著我們一起訓練，分享經驗、給予建議。」

被問到「陳大哥」外號的由來時，陳子豪笑說：「他可能覺得我很老吧！我記得這個外號是他跟曾陶鎔一起喊出來的，從在兄弟時就這樣叫我，到現在大家也都跟著叫，我自己還有點不好意思。」

至於寫給林智勝的祝福卡片內容，陳子豪則以輕鬆語氣分享：「就寫辛苦了啊，好好享受退休的生活；然後別的隊友字比較不好看，看不懂的話就自己想辦法。」

▲▼林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 味全龍中華職棒林智勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

唐西奇猛砍37分準大三元　斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強

唐西奇猛砍37分準大三元　斯洛維尼亞晉級歐錦賽16強

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

林子崴熬過1392天奪開刀後首勝　林泓育看好成為桃猿輪值要角

林子崴熬過1392天奪開刀後首勝　林泓育看好成為桃猿輪值要角

「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意：他的日子，由他親自述說

「勝母鋒」回憶再現　陳金鋒感性致意：他的日子，由他親自述說

粉絲求被蠍子哥罵...懷秋超配合：看P啊

熱門新聞

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　 感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

3葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

4「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

5陳子豪感性談林智勝

最新新聞

1唐西奇37分準大三元　率隊闖歐錦賽16強

2葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

3陳子豪感性談林智勝

4鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝

5簡浩執教首勝　夢想家擊敗日職籃勁旅

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366