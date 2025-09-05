陳子豪單場3安2打點奪MVP　感性談林智勝：希望能幫學長留下美好回憶

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍5號晚間在台北大巨蛋迎來「大師兄」林智勝引退系列賽首戰，龍隊靠著陳子豪單場4打數3安、貢獻2分打點，率隊以3比1擊退台鋼雄鷹；他也順利奪下單場MVP，賽後受訪時，陳子豪特別將榮耀獻給林智勝，直言：「希望能把這3場比賽都拿下來，讓學長留下很好的回憶。」

談到林智勝的退休，陳子豪感性表示：「這是智勝學長生涯最後3場比賽，希望能夠把這3場拿下來，也是讓學長有很好的回憶。」

陳子豪過去不論在中信兄弟或味全龍，都曾與林智勝同隊，他眼中的「大師兄」是一位樂觀、態度積極的球員：「他不會被自己的成績影響，不管好或不好，他都是很開心地去比賽，而且很有態度。」

此外，他也回憶林智勝的幽默與親和力，「學長很好玩，他會幫大家取外號，他就是一個大學長，卻幫我取一個大哥的外號，嚇到我們所有人；可是他對學弟真的很好，不會吝嗇自己，會帶著我們一起訓練，分享經驗、給予建議。」

被問到「陳大哥」外號的由來時，陳子豪笑說：「他可能覺得我很老吧！我記得這個外號是他跟曾陶鎔一起喊出來的，從在兄弟時就這樣叫我，到現在大家也都跟著叫，我自己還有點不好意思。」

至於寫給林智勝的祝福卡片內容，陳子豪則以輕鬆語氣分享：「就寫辛苦了啊，好好享受退休的生活；然後別的隊友字比較不好看，看不懂的話就自己想辦法。」

▲林智勝引退系列賽首戰。（圖／記者李毓康攝）