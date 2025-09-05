▲林智勝引退系列賽臺北大巨蛋登場 生涯回顧特展與紀錄片首映同步見證。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽將於2025年9月5日至9月7日在臺北大巨蛋盛大展開。這不僅是一場體育賽事，更是一段跨越二十年的傳奇告別；味全龍球團特別規劃 「林智勝生涯回顧特展」與紀錄片全球首映，讓球迷能在賽事之外，透過影像與展覽深刻回顧這位傳奇打者自初登場以來的重要里程碑，並再次感受他在棒球場上留下的無數榮耀與感動。



引退賽期間，特別推出「林智勝引退特展—31CONIC」。展覽入口以 304顆棒球拼成專屬Logo，象徵生涯累積304轟的經典紀錄。

展區內完整呈現林智勝的生涯重要紀錄、珍貴球具、歷年代表球衣與榮耀獎座，帶領球迷重溫從初登場到締造無數經典的熱血瞬間，見證屬於台灣棒球的重要篇章。

本土家居品牌眠豆腐，已連續3年與味全龍合作「NGAYAW AKE’COUNTER」林智勝生涯全壘打計數裝置，該裝置座落在天母球場的左外野平台，上頭用數字標示林智勝目前生涯累積的全壘打數。

本次林智勝引退系列賽特別將計數器搬至臺北大巨蛋，讓參觀引退特展的球迷朋友都能一同參與這位中華職棒傳奇的偉大成就；此外，凡參觀展覽完成後，還可至現場指定區域領取「林智勝輝煌成就貼紙」 作為珍藏（數量有限，送完為止），邀請所有球迷一同走進時光隧道，再次見證「NGAYAW AKE’」的傳奇。

在9月5日比賽結束、藝人演唱致敬前，味全龍球團也將舉辦《堅持求勝，林智勝》紀錄片首映；本片以三部曲結構完整紀錄他20多年的職棒心路歷程，從年輕時的艱辛鍛鍊，到國際賽場上的巔峰時刻，再到退役前夕的真情流露，皆娓娓道來。

紀錄片更收錄了多位隊友、教練、家人以及球迷的訪談，揭露林智勝不為人知的訓練過程與面對挑戰時的堅持，當晚，林智勝將親自與球迷一同觀影，共享這段屬於他的耀眼光芒。

完整影片內容也將於引退賽後於味全龍官方 YouTube 頻道上架，並已提前釋出預告片（https://youtu.be/a5SDh4aMWV0），讓更多球迷先睹為快。



林智勝引退系列賽不僅是一場告別比賽，更是一場城市級的文化盛典，透過比賽現場的激情、展覽中的榮耀重現，以及影像裡的深刻回顧，球迷將能多角度理解「31CONIC」的真正意涵。

這場盛會見證了台灣棒球史上的一個重要里程碑，也將林智勝「堅持、不放棄、全力以赴」的精神，化為與球迷共享的集體記憶。