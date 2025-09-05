運動雲

大谷翔平改9日先發戰洛磯　羅伯斯：考量健康狀況

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平因身體不適，原定3日（台灣時間4日）對上海盜的先發被迫取消。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在4日表示，大谷的下一次先發將確定延至8日（台灣時間9日），於主場迎戰洛磯。

羅伯斯原先預計安排大谷在5日至7日對金鶯的三連戰中先發，但如今計畫延後。他解釋，考量到健康狀況，決定多給他一天時間。

「他胸口仍有不適與疲勞感，雖然持續以DH出賽，但我們希望確保他能在登板時投滿5局，這樣的決定是最佳選擇。」 羅伯斯說。

4日客場對上海盜比賽前，大谷已在場上進行傳接球調整。雖然3日無法登板，但他仍以先發指定打擊身分出賽，敲出包含一支二壘打在內的2安打，連續兩場比賽繳出至少雙安表現。

談到為何取消先發卻仍安排大谷出賽，羅伯斯表示，「昨天他雖然整天不舒服，但在詢問是否還能打擊時，他回答『可以』。投5局的負擔遠比打4、5個打席沉重許多，所以我們決定讓他繼續擔任DH，把投球任務延後，以爭取更多恢復時間。」

大谷翔平下一次登板將延後至9日主場對洛磯。道奇先發輪值因此重新調整，山本由伸在6日（台灣時間7日）對金鶯的比賽先發。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊羅伯斯健康棒球

