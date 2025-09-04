繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

▲阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

世界拳擊聯盟（WB）主席范德佛斯特3日表示，阿爾及利亞女將克莉芙將不會出戰本屆世界錦標賽，原因是她並未完成報名。同時，針對WB要求拳手必須通過性別檢測才能參賽一事，克莉芙仍保有提出申訴的權利。

根據路透社消息，克莉芙（Imane Khelif）以及台灣好手林郁婷去年在巴黎奧運，雖捲入性別資格爭議，仍分別奪下金牌。不過距離該事件不到一年，WB已於今年5月規定，凡欲參加該組織舉辦賽事的拳擊手，都需事先完成性別檢測。值得注意的是，WB也將主導2028年奧運拳擊項目的管理工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這項新規定，克莉芙已向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，希望能推翻WB的決策。

范德佛斯特在記者會上強調：「她有權尋求救濟，但我們之所以採取這項措施，是為了保護比賽的公平性與安全性。」

本屆WB世界錦標賽4日將於英國利物浦揭幕。當被問及克莉芙是否因未通過檢測而缺席時，范德佛斯特回應：「現在下判斷還太早，因為她根本沒有報名代表阿爾及利亞出賽。」

至於阿爾及利亞拳擊協會，則尚未對媒體詢問做出回應。另一方面，WB日前已經證實，林郁婷同樣不會參加這次利物浦的賽事。范德佛斯特補充：「我知道她也未被國家協會列入名單。」