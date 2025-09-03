▲葛里沙姆5天內2度滿貫砲！弗萊德7局強投 洋基7比1客場痛宰太空人。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

條紋軍強打葛里沙姆（Trent Grisham）在3日對陣太空人的比賽中火力全開，外加王牌右投弗萊德（Max Fried）在投手丘上穩健壓制，雙雙率領紐約洋基在Daikin Park以7比1痛擊太空人，開啟3連戰首勝，也拿下近9戰的第8勝，持續緊追美聯東區龍頭多倫多藍鳥，差距僅2.5場。

這場比賽是葛里沙姆5天內第2度轟出滿貫砲；他在第5局鎖定太空人強投瓦爾迪茲（Framber Valdez）的伸卡球，反方向擊入左外野Crawford Boxes，延續火燙手感。

賽後他直言：「我在場邊就對自己說，知道那會是一個關鍵局面，當下非常興奮，但同時讓自己冷靜、專注，只是等待一顆我能處理的球。」

事實上，洋基隊本季已擊出8發滿貫砲，葛里沙姆就包辦了其中3支；最近9場比賽，他39打席有19次上壘，包括5支全壘打與9次保送，期間繳出10得分、13打點；對此他說：「這就是我努力要達到的專注程度與打擊意圖，每天看起來都不一樣，但我都在做相同的事，想辦法到達那個狀態；每天都是磨練，有時容易，有時困難，但180天、162場比賽就是這麼不間斷，其實沒什麼不同，只是我現在正處於一段好狀態。」

Cleared for Takeoff pic.twitter.com/RzciDK0Ris — New York Yankees (@Yankees) September 3, 2025

總教練布恩（Aaron Boone）也高度肯定這位中外野手：「我知道他會給我一個好的打席，不論對右投還是左投，都是如此。」

這發全壘打也僅是瓦爾迪茲本季被左打轟出的第3支，另一支發生在第2局，洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出右外野兩分砲。

布恩接著說：「Framber很難對付，特別是對左打者來說，要把球打到空中更難，所以我們有兩位左打把球打出全壘打牆——那真的是很棒的打席。」

奇澤姆之後在第8局又從奧科特（Steven Okert）手中補上賽季第28轟，為洋基鎖定勝局；他同場還盜下本季第26盜壘，正朝著「30轟/30盜」里程碑邁進，若成功將成為洋基史上僅第3人，僅次於邦茲（Bobby Bonds，1975）與索里亞諾（Alfonso Soriano，2002、2003）。

洋基王牌左投弗萊德今役繳出7局優質內容，送出5K只失1分，拿下本季第15勝，與隊友羅冬（Carlos Rodón）並列美聯勝投王；他坦言賽前身體並不舒服：「只是有點噁心，」但依然展現壓制力，前4局未被擊出任何安打，直到第5局才被史密斯（Cam Smith）敲安。

「只是混合搭配球路，」弗萊德分析，「我並不是刻意追求三振，而是想要製造滾地球、改變球速，讓打者難以掌握，這就是我最擅長的。」

布恩回顧上次8月10日在洋基球場以1比7不敵太空人的比賽，當時弗萊德被打線掌握住，「他們把他逼到一些被動情況，並且正確地鎖定球路，」但這場卻完全不同，他稱讚說：「我覺得他今天配球非常好，曲球很有效，變速球、sweeper、伸卡球、四縫線速球、cut fastball都能掌握，他讓人難以預測，球質不錯，對比賽的掌控非常好。」

弗萊德近期連拿3勝，他在第7局更展現金手套防守價值，當時他先保送再被敲安，接著面對薩拉札（César Salazar）的短打，他迅速往右衝到投手丘外幾步，接球後快傳一壘，成功抓到杜邦（Mauricio Dubón）的雙殺。

弗萊德最後表示：「這是我很重視的部分，如果我能成為第9名守備員，這對我和球隊都是幫助。」