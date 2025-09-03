佐佐木朗希投完5局挨2轟失4分　場上出現插曲中斷比賽

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（3）日代表道奇3A出戰太空人3A，完成第4次復健登板，儘管首局遭遇亂流，挨2發全壘打失4分，但最終仍投滿5局，完成復出以來最多的局數。

佐佐木在1局下、2出局後出現亂流，先是對第3棒投出觸身球，接著被第4棒掃出2分砲。隨後又保送下一棒，被第6棒打者鎖定94.4英里的速球再度開轟，首局就痛失4分。

更戲劇性的是，他對第7棒剛投出第2球時，球場燈光突然熄滅，導致比賽中斷約20分鐘。度過亂流後，佐佐木逐漸穩定下來，2局下雖再被敲安，但靠游擊防守完成雙殺後穩住陣腳，並在面對第1棒打者時以招牌指叉球奪下本場首次三振。

3局下他球速回升，飆出本日最速96.9英里，儘管後續出現保送，但未失分。4局下與5局下皆順利投出3上3下，5局開局時更以連續滑球讓打者站著被三振。最終他用69球完成5局投球，僅被擊出3安，另有2次保送、2次三振，總計失4分，表現呈現先抑後揚。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前對佐佐木的回歸表示將「進行內部討論」，而在本場賽前受訪時語氣更為保守，「投手群近況良好，朗希的使用時機尚未決定，最重要的是他能健康地完成這場出賽，後續再做評估。」