大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

Shohei Ohtani rockets a home run out at 120 MPH ???? pic.twitter.com/EFxw2IPbUE — MLB (@MLB) September 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平今（3日，台灣時間）在客場對戰海盜的比賽中，以「第一棒、指定打擊」先發出賽，於第2打席轟出相隔7場比賽的第46號全壘打，不僅完成轉隊第二年、道奇生涯累積第100轟，更以120英里（193.1公里）的擊球初速寫下個人生涯最速紀錄，同時刷新大聯盟「第一棒」單季最多全壘打的紀錄。

比賽三局上，一出局情況下，大谷面對海盜年輕投手錢德勒（Bubba Chandler），在3好1壞時鎖定膝蓋高度的99.2英里（約159.6公里）速球，將球送向右外野全壘打牆外。

這發373英呎（約113.7公尺）、擊球仰角23度的全壘打，打出大谷生涯最快的120英里初速，連道奇休息區隊友都驚呼不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從球棒擊中到落入觀眾席，全程僅約4秒。這支全壘打隨即在網路上引發巨大迴響。日本球迷紛紛留言，「擊球初速120英里太誇張了」、「根本看不懂」、「真的一下子就飛進去了」、「太快了肉眼根本跟不上」、「以那個擊球角度還能飛出去，太不可思議」。

大聯盟官網也立即大篇幅報導，稱這發全壘打是「粉碎性的一擊」，並指出這是大谷穿上道奇球衣後的第100轟。更具歷史意義的是，根據MLB官方數據專員蘭斯（Sarah Langs）指出，這支全壘打是大谷本季以「第一棒」身份擊出的第42轟，改寫了去年勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）所保持的41轟紀錄，成為大聯盟史上單季「第一棒」全壘打最多的球員。目前兩隊戰成4：4平手。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）