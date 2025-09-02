郭天信猛打賞、曾聖安超美技！龍5比2勝桃猿止敗

▲郭天信。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍2日作客桃猿大巨蛋主場，郭天信扛首棒猛打賞，貢獻1打點、3得分，獲選MVP。曾聖安關鍵美技、攻守俱佳的表現也十分亮眼，最終以5比2獲勝，止2連敗。

郭天信1局上率先敲出二壘安打，隨後利用李凱威擊出滾地球推進至三壘，吉力吉撈．鞏冠再擊出游擊滾地球，先馳得點。

桃猿1局下隨即反攻，林立、林智平連續選到保送，林泓育掃出左外野安打扳平比數。2局下林子偉選到保送，李勛傑又挨觸身球，艾璞樂前兩局就送出4次四死球，隨後林立掃出安打，桃猿超前比分。

林子偉4局下率先安打後發動盜壘，龍隊提出挑戰，維持原判，留下殘壘。龍隊6局上靠著曾聖安、郭天信、李凱威連續安打，再度追平為2比2。陳子豪延續火力敲安打，反超為3比2。林智勝隨後選到保送，形成滿壘，可惜打線後繼無力，留下殘壘。

龍隊7局上再度發威，面對桃猿第二任投手莊昕諺，曾聖安先獲保送上壘，郭天信適時安打攻下1分。李凱威再補安打，桃猿換上賴胤豪救援，吉力吉撈擊出滾地球帶回1分，龍隊擴大至5比2。

艾璞樂度過前兩局亂流後，投至6局僅被敲1支安打，期間還製造3個3上3下，沒有再失分。總計被敲3安、送出6次三振、4次保送，失2分。林凱威7局下登板，一度面對二、三壘有人危機，曾聖安上演五星級撲接美技，瓦解桃猿攻勢，林凱威也在投手丘上舉手致意。

▲艾璞樂。（圖／味全龍提供）

▲陳子豪。（圖／味全龍提供）