國體大「展現進步」挺進桃園盃4強　總教練林衛宣強調累積經驗勝於比分

▲國立體大進擊桃園盃4強。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

台灣啤酒（國立體大）2日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與南華大學展開激烈交鋒，國體大最終1比0力退南華大學，確定以得失分優勢晉級4強；雖然比賽呈現投手戰，最終僅靠宋翊偉在2局上的適時安打攻下致勝分，但總教練林衛宣賽後更看重的，並非單場的勝負，而是球員在比賽中展現的成長與累積的經驗。

國體大先發投手黃玠瀚此役多次在壘上有人時，靠著火球與關鍵三振化解危機；林衛宣肯定弟子的表現：「他的球速快，會對打者造成壓迫，所以雖然壞球多了一點，但他有辦法在壓力下調整並化解危機，這就是一個優秀投手該有的能力。」

談到最後一局交由雷皓博登板收尾，林衛宣表示安排上有其考量：「我們希望他能在空壘的情況下上來守最後一局，即便對方敲安打形成壓力，他仍然能製造滾地球出局，內容沒有問題。」

接著林衛宣教練提到，這次比賽的意義不僅在於晉級，而是球隊的進步幅度：「小組賽我們一開始2連敗，當時打線稍微貧打，但我告訴他們每一場都要進步，從能安打上壘，到學會把人送回來，這就是成長；今天雖然曾錯過滿壘機會，但過程比結果更重要。」

他強調，學生時期比賽並不多，能在這樣的舞台上累積經驗至關重要：「比賽不是只有打擊，還要知道在不同情況下該做什麼——要選球、要推進，還是要破壞；這些細節會讓他們更懂得怎麼打球，未來走向更高層級時才會真正受用。」

林衛宣教練最後指出，國體大能晉級四強，靠的不只是黃玠瀚與投手群的壓制力，更是全隊在五場比賽中逐漸累積的默契與實力；他語氣堅定的說：「今天他們自己也能感受到，跟第一場比起來，他們知道在場上該做什麼了；這就是我要教的重點，也是比賽真正的意義。」