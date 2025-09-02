林智勝大巨蛋引退賽預售3戰近9萬　企業響應衝人氣

▲▼林智勝引退活動。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽將於9月5日在台北大巨蛋盛大展開，三日賽事預售票已近9萬張。除吸引大批球迷進場，更獲得眾多企業響應，號召員工、客戶及合作夥伴一同參與，透過提早下班福利與公益應援，共同向全壘打王致敬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長期支持國內棒球發展的新光人壽，今年連續三天冠名贊助「林智勝引退系列賽」，號召千名客戶與同仁進場，以實際行動支持棒壇傳奇的重要時刻。全球智慧安防品牌晶睿通訊及環球七福廣告，也在引退賽首日安排員工提早下班，鼓勵攜家帶眷到場觀戰，一同見證林智勝的最後一擊。

林智勝生涯長達22年，累計超過1,700場出賽、304支全壘打，締造中職史上最多全壘打紀錄。他不僅是中職的全壘打王，更在國際賽屢屢扛下重任，留下無數經典回憶。本次三場賽事由味全龍對戰台鋼雄鷹，分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」為主題，並邀請金曲歌王蕭敬騰、天后張惠妹及亞洲天王任賢齊接力獻唱，為林智勝的棒球歲月寫下最終樂章。

此外，味全龍正在舉行｢智勝時刻留言牆｣的線上活動，點選活動網址(https://reurl.cc/0WWEno)，留下你心中最難忘的「智勝時刻」，就有機會抽中林智勝親簽商品！另外，味全龍線上商城滿額抽活動，9/1(一)~9/7(日)限時7天，商城現貨品項單筆消費滿1000元，即有機會獲得林智勝相關紀念商品，更有機會抽到林智勝引退紀念搖頭公仔！請球迷們把握機會共襄盛舉，更多林智勝引退系列賽消息，請持續關注味全龍粉絲團。

▲林智勝紀念品抽獎活動。（圖／味全龍提供）