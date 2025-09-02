超級盃冠軍+破2000碼！巴克利榮登2025年NFL百大球員榜首

.@Eagles RB Saquon Barkley is ranked No. 1 on the NFL Top 100 Players of 2025!@NFLFilms @Saquon pic.twitter.com/HU2x7kL8r2 — NFL (@NFL) September 2, 2025

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NFL正式揭曉2025年度百大球員榜，第1名榮耀最終由費城老鷹明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）奪下。聯盟今（2）日透過社群平台X宣布消息，老鷹官方也同步發布祝賀，費城球迷振奮不已。

Claiming the top spot in this year's NFL Top 100 pic.twitter.com/PHOVoSmrQ7 — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 2, 2025

巴克利自從2024年轉戰費城後的首個賽季，即在質疑聲中打出載入史冊的成績單，他用實際表現回應質疑，不僅打破多項隊史紀錄，更主導球隊奪下超級盃冠軍。

在2024年NFL例行賽，巴克利共出賽16場，繳出2005碼奔跑碼數與13次達陣，平均每場超過125碼。他原有機會挑戰單季衝球碼數紀錄，但球隊選擇於第18周讓他輪休備戰季後賽。此外，他也有278碼接球表現，共接獲2次達陣。

WAY UP.@saquon tops the NFL Top 100 list pic.twitter.com/Uo0P68g8n2 — NFL (@NFL) September 2, 2025

巴克利在2024賽季共出戰19場（含季後賽），其中14場比賽至少衝出100碼，成為聯盟最具威脅的進攻武器之一。他也獲選為2024年美聯社年度最佳進攻球員，再度印證其壓倒性統治力。

在締造驚人初年成績後，老鷹於今年3月提供他一紙2年總值4120萬美元的延長合約，展現長期培養其為核心主力的決心。

老鷹將本周五（5日）展開NFL新賽季，目標為捍衛超級盃冠軍，巴克利不僅是進攻核心，更已成為新一代費城象徵人物。

▲巴克利。（圖／達志影像／美聯社）