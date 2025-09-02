運動雲

塞爾維亞歐錦賽4連勝卻陷傷病隱憂　隊長波格丹諾維奇報銷

記者游郁香／綜合報導

FIBA歐錦賽A組戰況白熱化，已鎖定16強席次的強權塞爾維亞，今（2）日小組賽在內線全面壓制捷克，以82比60大勝，豪取4連勝，繼續保持不敗金身。不過隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）因腿筋撕裂確定報銷，後衛米契奇（Vasilije Micic）此役也被撞傷肋骨退場，又出現一名傷兵。

塞爾維亞此戰展現恐怖禁區優勢，首節就打出27比5的猛攻。即便少了隊長兼當家射手波格丹諾維奇，總教練佩西奇（Svetislav Pesic）啟用「三尼古拉」陣容──約維奇（Nikola Jovic）、約基奇（Nikola Jokic）、米盧提諾夫（Nikola Milutinov），讓捷克毫無招架之力，禁區得分以52比20碾壓對手。米盧提諾夫更繳出12分、7籃板、5投全中的高效數據，打出本屆代表作。

▲▼塞爾維亞隊長波格丹諾維奇歐錦賽報銷；當家一哥約基奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲約基奇持續扛起球隊核心，塞爾維亞仍被視為奪冠大熱門。（圖／翻攝自FIBA官網）

波格丹諾維奇是在小組賽對葡萄牙時受傷退場，經NBA母隊快艇隊醫會診後，確認為腿筋撕裂，將缺席整個賽事，連能否趕上NBA訓練營都成疑。得知消息後，塞爾維亞網壇傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）還特別致電打氣，但波格丹諾維奇坦言傷勢比想像嚴重。

雖然失去隊長，塞爾維亞仍有3屆NBA年度MVP約基奇領軍，頗具冠軍相。後衛約維奇（Stefan Jovic）強調，雖然波格丹諾維奇無法上場，但全隊會為他而戰，「這是額外的動力。」年輕前鋒約維奇則說，「我們知道自己有多強，即使少了波格丹，仍有能力證明給所有人看。」

隨著拉脫維亞受惠晉級、捷克4連敗遭淘汰，塞爾維亞將在最後一戰與土耳其爭奪小組龍頭。佩西奇提醒子弟兵，「這支可能是史上最強的土耳其隊。」至於將對決狀態火燙的森根（Alperen Sengun），他也是NBA火箭隊的禁區主將，前鋒武克切維奇（Tristan Vukcevic）表示，「他表現非常出色，我看了幾場比賽，他能內能外，能投、能傳，我們必須想辦法限制他，這是關鍵。」

▲▼塞爾維亞隊長波格丹諾維奇歐錦賽報銷；當家一哥約基奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲隊長波格丹諾維奇因腿筋撕裂報銷，對塞爾維亞是一大打擊。（圖／翻攝自FIBA官網）

關鍵字： 籃球歐錦賽塞爾維亞波格丹諾維奇約基奇

