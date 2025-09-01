▲每一次都特別珍貴！喬科維奇直落3輕取史特魯夫 美網8強再遇弗里茨。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國網球公開賽1日上午在亞瑟.艾許球場展開夜間焦點戰，在連續兩場四盤勝利後，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）於16強展現強大調整能力，以一場乾淨俐落的比賽直落三橫掃德國資格賽選手史特魯夫（Jan-Lennard Struff）；生涯第14度闖進法拉盛美網8強。

Man on a mission



Novak Djokovic puts on a dominant display as he beats Jan-Lennard Struff to reach the last pic.twitter.com/0T8Lcn6kts [廣告]請繼續往下閱讀... September 1, 2025

喬科維奇今天僅花1小時49分鐘，就以6-3、6-3、6-2直落三盤勝出；對於能在亞瑟·艾許球場再次參加夜場比賽，38歲的喬科維奇感性表示：「我不知道還會有多少次機會，所以每一次都特別珍貴，我想感謝今晚到場支持的每一位觀眾。」

雖然賽事結果毫無懸念，但喬科維奇比賽中仍舊需要ATP隊醫多次進場協助；首盤結束後，他接受了右肩與頸部之間部位的治療，第二盤後則針對右前臂進行按摩，不過這些不適並未妨礙他展現世界級水準。

史特魯夫帶著擊敗丹麥名將魯內（Holger Rune）與地主悍將蒂亞福（Frances Tiafoe）的兩場勝利進入這場比賽，氣勢正盛，但面對狀態回勇的喬科維奇，他難以複製前兩場的積極壓制打法；根據 Infosys ATP勝負指數，喬科維奇本季巡迴賽已累積30場勝利，此役他6度破發，全面掌握比賽節奏，並利用穩定發球解除多次危機。

Novak Djokovic is playing tennis from another planet. pic.twitter.com/dcF4ohxYTo — Danny (@DjokovicFan_) September 1, 2025

「如果發球表現好，確實會有幫助，我覺得上一輪我的發球表現很好，今晚也一樣，」喬科維奇賽後談到自己的狀態，「我剛看到數據，我在發球表現上壓過本屆賽會發出最多Ace球的選手之一，這是一項很棒的數據，顯然這讓我在場上輕鬆許多，或許就不需要比必要的還要更加辛苦。」

Novak Djokovic on whether winning the US Open at 38 years old would be his biggest achievement:



“It could be . . . I need to focus on what needs to be done. The last Grand Slam I won was here so it would be a nice journey to close the circle here again.”pic.twitter.com/RJoVpFR0S1 — Danny (@DjokovicFan_) September 1, 2025

隨著勝利到手，喬科維奇將在8強戰迎戰第4種子弗里茨（Taylor Fritz）；根據 Lexus ATP 對戰紀錄，喬科維奇在雙方 10次交手中保持全勝，並且在26盤對決中贏下了23盤。

同日，弗里茨也以強勢姿態晉級，他在第4輪用時1小時38分鐘，輕取21號種子馬哈奇（Tomáš Macháč）；這場即將上演的八強對決，將是兩位 PIF ATP排名前十的球星自去年的上海大師賽後再次碰頭。