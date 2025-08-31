王威晨3安4打點、黃博多被敲12安仍繳優質先發　兄弟10比7驚險擊敗味全龍

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／台北報導

大巨蛋今（31日）湧進滿場4萬名球迷，見證中信兄弟與味全龍「龍象大戰」的精彩對決；黃衫軍靠著王威晨單場猛敲3支安打、貢獻4分打點，搭配洋投黃博多6.1局優質先發，終場以10比7力退龍隊，結束8月收官戰，收下2連勝。

比賽一開始，兄弟就展現強大攻勢，1局上半王威晨敲出二壘安打率先送回1分。雖然味全在2局下半靠曾聖安2分打點安打一度反超，但兄弟隨即在3局上半由王威晨、許基宏連續建功，將比數改寫為3比2。

4局上更是比賽的關鍵轉折，兄弟靠著四壞與安打形成滿壘，龍隊先發右投曹祐齊出現暴投讓跑者回壘得分，緊接著王威晨再補上2分打點安打，黃衫軍單局灌進3分，把比數拉開至6比2。

5局上半龍隊牛棚李超再出現連續暴投誤事，兄弟趁勢追加2分，建立8比2的絕對領先。

7局下半龍隊郭天信敲出追分安打幫助龍隊追到3比9，但中信兄弟在9局上半再度串連攻勢，黃韋盛、岳東華上壘後，高宇杰把握機會擊出適時安打，中信將記分板上的數字改寫至10比3。

9局下半主場味全不輕言放棄，林智勝、曾聖安接連敲安上壘後，郭天信靠著失誤助隊無人出局攻佔滿壘；隨後李凱威、吉力吉撈.鞏冠連續選到保送，味全再添2分追至5比10，迫使中信兄弟緊急派出謝榮豪登板救援。

龍隊下一棒陳子豪把握機會擊出左外野安打，味全龍將分差縮小到6比10，接著登場的朱育賢雖然打出滾地球出局，但帶有1分打點，味全持續緊咬比分，無奈後面劉基鴻、郭嚴文皆未能建功，最終兄弟10比7驚險獲勝。

中信兄弟先發洋投黃博多主投6.1局用95球，雖被敲偏多的12支安打，但他僅失3分將傷害降到最低，送出3次三振與1次保送，賽後也成功奪下勝投。