史奈爾產假復出球速下滑1.7英里　澄清非睡眠不足

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇左投史奈爾（Blake Snell）今（30）日於主場迎戰亞利桑那響尾蛇，完成產假歸隊後首度登板，主投5.1局失3分、送出8次三振，無奈打線全場僅敲3安遭完封，他最終吞下本季第3敗。值得一提的是，本場他的球速較本季平均下滑1.7英里。

本場是史奈爾從爸爸名單返隊後首度登板，前次出賽後休養6日登板。比賽中，他在4局上2出局、一壘有人時，被響尾蛇二壘手亞歷山大（Blaze Alexander）轟出2分砲，道奇陷入落後；6局上又被第5棒莫雷諾（Gabriel Moreno）擊出安打，失3分後退場。

Blaze Alexander and the @Dbacks strike first at Dodger Stadium pic.twitter.com/L9p96CZq8L — MLB (@MLB) August 30, 2025

本場比賽史奈爾的平均速球球速為93.7英哩，較本季平均下滑1.7英里。對於球速減緩，他坦然表示，「這周真的很忙，有很多事情重疊，不過我對此一點也不擔心，我了解自己的身體狀況，會慢慢調整回來，今天就是照目前狀態去投而已，下次我會更好。」

當被問及是否與睡眠不足有關，史奈爾否認，「不是睡眠的問題。」他認為失分主要來自於自己幾球投得不理想，「對方其實不是特別針對性打擊，我只是投出一些不夠好的球，例如變速球投得偏高，速球被敲安也是因為前面配球不好，這是我自己該修正的地方。像莫雷諾那支安打，如果變速球能壓低，結果可能就不同了。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也提到史奈爾狀態，「他的身體狀況沒問題，但本周迎接新生命到來，確實打亂了調整與睡眠節奏，今天明顯油箱沒太多餘力。」

他接著說，「不過他的變速球很出色，雖然今天速球略慢，但仍保有競爭力，我們其實還有贏球機會，只是被完封就無力回天，考量這些因素，我相信他下次會更好。」